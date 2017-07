Convocan a multitudinaria marcha por Facebook para "sacar a Mon Laferte de México"

Al parecer, no todos los aztecas están contentos con el explosivo despegue de Mon Laferte, la cantante nacional que se radicó en México para, desde allí, impulsar una carrera que la tiene por estos días recorriendo importantes escenarios del continente. Así lo confirma un multitudinario evento en Facebook, donde se exige la salida de la chilena del país.

Se trata de la “Marcha para sacar a Mon Laferte de México“, un evento organizado por el usuario “Fideo Cósmico” que ya acumula más de 14 mil asistentes y 29 mil interesados en apenas tres días. La idea, al menos en lo contractual, es reunirse el sábado 12 de agosto a las 11:00 horas en el Monumento Ángel de la Independencia, punto referencial de Ciudad de México.

“Marcha para regresar a mon laferte (sic) a su natal Chile, con vuelo pagado“, reza la descripción de la actividad, que en sus comentarios ha suscitado un debate aireado en torno a su figura, con opiniones a favor y en contra y algunas impregnadas de odio. En rasgos generales se le critica a la chilena: su voz (para algunos destemplada y chillona), la apropiación de símbolos mexicanos y la similitud estética con otras intérpretes aztecas como Natalia Lafourcade y Carla Morrison.

“Lo que hace la envidia, cuando estuvo Mon Laferte en Chile siempre defendió la vestimenta de México, sólo les pido que a los que se sumaron a esta marcha analicen y reflexionen sobre su posición”, apela la usuaria Barbara Elizabeth Mellado Riveros en el foro del evento. Desde la otra vereda replican: “Jamas me ha gustado su música y se me hace una persona de lo mas falsa (…) Como es que no les ofende que pasó de ser una Ninel Conde (cantante y actriz mexicana) cualquiera a apropiarse de la cultura Mexicana para darse fama. Deberían respetar y defender su cultura en vez de andar de vocer@s de alguien que ni al caso”, replicó Any Avishag.

“Fideo Cósmico“, el usuario que hizo la convocatoria virtual y que además se define como músico, DJ y productor, habló con Publimetro para explicar el motivo real de su publicación. “Es ‘cotorreo’ como decimos en México, una broma (…) Nunca pensé que se fuera a hacer tan viral, ni que l@s fans se lo tomaran tan a pecho”, dijo.

“No me arrepiento porque ni ella ni nadie tiene por qué enojarse, las redes sociales son para divertirse (…) Yo no me enojo porque me tiren mierda sus fans, les agradezco por que ya me conocieron”, reconoció. Como respuesta a esta intempestiva reacción a la música de Laferte, sus seguidores mexicanos organizaron una “muestra de apoyo” a la artista para este lunes 24 de julio a las 21:00 horas (horario azteca), bajo el hasgtag #UnidosPorLaferte.