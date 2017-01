Un error de Amazon habría revelado la banda sonora de "Trainspotting 2"

Ya son varias las certezas sobre Trainspotting 2: sabemos su fecha de estreno, el día en que llegará a Chile (9 de marzo), su reparto, la trama, el trailer; lo único que faltaba (o falta) era conocer su banda sonora. Y el detalle no es menor: en la primera entrega, el soundtrack se transformó en un canon para el pop y rock de fines de los noventa, con bandas como Blur, Pulp o Primal Scream.

Para esta secuela, situada 21 años después del estreno original, un “error” de Amazon terminó por revelar el secreto sonoro. Según cuenta el reputado portal musical británico NME, el sitio de compra y venta publicó en su web un apartado con las canciones que integrarían el álbum. El link fue rápidamente encontrado por los fans, y luego puesto fuera de línea por los desarrolladores de Amazon.

La autenticidad del playlist filtrado tiene puntos a favor que lo vuelven creíble: 1) incluye el tema Silk de Wolf Alice, el mismo que musicaliza el trailer, y 2) aparece abriendo la lista una nueva versión de Lust For Life de Iggy Pop, el tema principal de la primera película, ahora en formato remix a cargo de The Prodigy. Aquí un adelanto:

A video posted by The Prodigy official (@theprodigyofficial) on Dec 2, 2016 at 2:15am PST

De cualquier forma, verídico el plailist o no, el álbum saldrá a la venta el próximo 27 de enero, día del estreno de T2 donde se despejará cualquier duda sobre las 15 canciones que dan vuelta internet y que te presentamos a continuación:

1. ‘Lust For Life’ – Iggy Pop (The Prodigy Remix)

2. ‘Shotgun Mouthwash’ – High Contrast

3. ‘Silk’ – Wolf Alice

4. ‘Get Up’ – Young Fathers

5. ‘Relax’ – Frankie Goes To Hollywood

6. ‘Eventually But (Spud’s letter to Gail)’ – Underworld, Ewen Bremner

7. ‘Only God Knows’ – Young Fathers

8. ‘Dad’s Best Friend’ – The Rubberbandits

9. ‘Dreaming’ – Blondie

10. ‘Radio Ga Ga’ – Queen

11. ‘It’s Like That’ – RUN-DMC, Jason Nevins

12. ‘(White Man) In Hammersmith Palais’ – The Clash

13. ‘Rain Or Shine’ – Young Fathers

14. ‘Whitest Boy On The Beach’ – Fat White Family

15. ‘Slow Slippy’ – Underworld