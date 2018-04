Game of Thrones: George R.R. Martin confirma que "Vientos de invierno" no llegará en 2018

El escritor estadounidense George R.R. Martin anunció el miércoles la publicación, el 20 de noviembre, de una nueva obra, que no será la sexta entrega de la saga Game of Thrones (GOT), en la que se basa la exitosa serie de televisión.

“Fuego y Sangre” tiene lugar varios siglos antes que GOT en el mismo mundo imaginario de Westeros, explic√≥ el autor en su blog personal, y aclar√≥ que la nueva obra no ser√° “una novela”, sino un libro hist√≥rico que cuenta la historia de los reyes de la dinast√≠a Targaryen.

Bantam Spectra, filial de Penguin Random House, es la casa editora del libro en Estados Unidos, seg√ļn George R.R. Martin. El libro est√° a la preventa en las principales tiendas en l√≠nea.

El sexto cap√≠tulo de GOT, “Vientos de invierno”, “no llegar√°, al menos no en 2018”, adelant√≥ el escritor.

Martin public√≥ cinco tomos de GOT entre 1996 y 2011. Entre el cuarto y el quinto libro hubo un espacio de seis a√Īos.

Desde la sexta temporada de la serie de televisión, los guionistas de la obra ya no se basan en los libros de Martin. De hecho, los autores de la producción televisiva ya se habían tomado anteriormente muchas libertades respecto a la historia original.

La octava y √ļltima temporada de la serie, que ha batido todos los r√©cords con 38 premios Emmy, se espera para 2019.