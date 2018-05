SACO7 dio a conocer a los artistas ganadores de su convocatoria "Origen y Mito"

Entre 227 proyectos recibidos de Am√©rica del Norte y Sur, Europa y Asia; fueron elegidos los siete artistas ganadores que participaron de la Convocatoria Internacional del Festival de Arte Contempor√°neo, SACO7: “Origen y Mito”.

SACO es un encuentro que se realiza anualmente desde el 2012 en la regi√≥n de Antofagasta, en el norte de Chile, como una iniciativa independiente del Colectivo SE VENDE Plataforma M√≥vil de Arte Contempor√°neo. La actividad tiene como objetivo instaurar en el Desierto de Atacama un n√ļcleo permanente de reflexi√≥n, cr√≠tica y di√°logo a trav√©s del encuentro entre audiencia, obras, art√≠sticas y especialistas.

Cada edici√≥n tiene un enfoque particular que converge con el concepto curatorial, siendo para esta √ļltima versi√≥n, Origen y mito. SACO7 para este a√Īo dispondr√° distintas exhibiciones en diferentes lugares de encuentro, siendo la Convocatoria Internacional una de las principales instancias expositivas del evento.

Se recibi√≥ una gran cantidad de propuestas provenientes de casi todos los continentes, teniendo la mayor participaci√≥n Sudam√©rica, seguida en segundo lugar por Norteam√©rica, y en tercer lugar Europa, incidiendo as√≠ en que por primera vez se recibieran propuestas en ingl√©s tambi√©n. Los pa√≠ses con m√°s cantidad de propuestas fueron Chile, M√©xico, Argentina, Colombia, Venezuela y Espa√Īa.

Los ganadores fueron Valeria Fahrenkrog (Chile-Alemania); Gergana Elenkova (Bulgaria); Juan José Alfaro (Costa Rica); Bárbara Schall y Thiago Guedes (Brasil); Tomasz Matuszak (Polonia) y Rodrigo Toro (Chile).

Jurado

El jurado para esta convocatoria 2018 estuvo conformado por cinco entidades del √°mbito art√≠stico y cultural, entre ellos la espa√Īola In√©s R. Artola, historiadora del arte, curadora y music√≥loga, Gloria Cort√©s Aliaga, historiadora del arte chilena y curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, Sebastian Cichocki, curador en Jefe del Museo de Arte Moderno de Varsovia, la puertorrique√Īa Lola Malavasi, co-directora y encargada de proyectos de educaci√≥n de TEOR/√©Tica, proyecto independiente para la investigaci√≥n y difusi√≥n de arte contempor√°neo con base en Costa Rica, y Dagmara Wyskiel, artista y gestora cultural polaca, fundadora y presidenta del Colectivo SE VENDE y directora del Festival de Arte Contempor√°neo SACO.

SACO7 Origen y mito

La muestra de la Convocatoria Internacional estar√° en exhibici√≥n desde el 9 de agosto hasta el 14 de septiembre del presente a√Īo, y ser√° albergada por el Muelle Hist√≥rico Melbourne Clark, monumento y vestigio hist√≥rico de Antofagasta que en sus inicios fue un muelle salitrero para luego en 1879 permitir el desembarco de las tropas chilenas, momento que marca el comienzo de la Guerra del Pac√≠fico.

Anterior a la fecha de inauguración de la exhibición de la convocatoria, los ganadores tendrán la oportunidad de realizar una residencia en ISLA Instituto Superior Latinoamericano de Arte, para la materialización y montaje de sus obras, y en días posteriores harán un viaje de contextualización a Quillagua, el lugar más árido del planeta.

Lista de Ganadores

Los 7 ganadores y sus propuestas para la Convocatoria Internacional 2018 son:

Fragmentos de Memoria de Valeria Fahrenkrog (Chile-Alemania)

La artista visual con base en Berl√≠n realizar√° una copia del monumento a Jos√© ‚ÄúChango‚ÄĚ L√≥pez (Osvaldo Ventura, 1974), primer habitante de Antofagasta. La escultura, destruida en el intento de traslado desde su ubicaci√≥n frente al Hotel Antofagasta en el 2008, no pudo ser rescatada.

Ch√°nove de Gergana Elenkova (Bulgaria)

Ch√°nove etimol√≥gicamente viene del b√ļlgaro y es un tipo de campana que pueden ser hechas en cobre, zinc o esta√Īo. Elenkova ha ideado para el muelle una instalaci√≥n sonora que construye un paisaje sonoro-visual natural dentro del contexto paisaj√≠stico particular de Antofagasta.

Topófono de Juan José Alfaro (Costa Rica)

El artista costarricense formado en arquitectura realizar√° una instalaci√≥n que conlleva 2 aspectos sensoriales: el l√ļminico y el auditivo. El l√≠mite en el muelle ser√° el punto de partida para recoger las vibraciones y aspectos m√°s fundamentales del mar y la ciudad.

¬°En tu seno, oh Libertad! B√°rbara Schall (Brasil)

La artista plástica nacida al sur de Brasil y con estudios en Alemania, manifestará su preocupación por temas históricos, políticos y sociales de su país relacionados con la historia colonial de América Latina y la violencia ejercida desde ese fenómeno hoy manifestada en la violencia contra la mujer. Una bandera confeccionada por telas de distintos colores evocará esta diversidad y fractura.

Mineralogía del Ser de Thiago Guedes (Brasil)

El artista e investigador se inspiró en el land art y en el minimalismo para su propuesta. Esculturas de película espejada y barras metálicas darán forma a piedras alineadas en el paisaje para la orientación espacial de los pueblos ancestrales. El conjunto de formas emerge de la geometría fractal de las piedras reales de las minas desactivadas de Antofagasta y trae la memoria mineralógica del lugar.

Like my father ‚Äď like my son de Tomasz Matuszak (Polonia)

Matuszak viene de la instalaci√≥n, escultura, video y arte en espacio p√ļblico, y trabaja con una participaci√≥n sostenida del ambiente. Su propuesta consiste en instalar letras en bloque en el techo de la estructura de madera del muelle. ‚ÄúLike my father ‚Äď like my son‚ÄĚ es una peque√Īa variaci√≥n del proverbio en ingl√©s que habla de las cosas que se dan de la misma manera de generaci√≥n en generaci√≥n, apelando as√≠ a la importancia misma de la estructura (el muelle) para la ciudad, y que debe ser preservada para las futuras generaciones.

Hummingbird #3 de Rodrigo Toro (Chile)

El artista visual tiene una tendencia hacia lo sonoro desde lo instalativo/cin√©tico. Hummingbird #3 propone un dispositivo que funciona como un tocadiscos activado por el viento del muelle. Las variaciones en el viento causar√°n cambios en la velocidad de reproducci√≥n, distorsionando el sonido de los discos, consistentes en m√ļsica y relatos locales.