La conspiración de Babel

No recuerdo cuando lleg√≥ a mis manos la versi√≥n de ‚ÄúEl Pr√≠ncipe‚ÄĚ de Nicol√°s Maquiavelo comentada por el mism√≠smo Napole√≥n Bonaparte. Fue la primera vez, en mi vida, que le√≠a a un narrador que era discutido por un comentarista y, tamb√≠en, la primera vez que discut√≠ con ambos.

Por Benoni

Por eso, cuando comenc√© a leer ‚ÄúLa conspiraci√≥n de Babel‚ÄĚ, sin m√°s datos que saber que el autor era, ni m√°s ni menos, que Eric Goles (Premio Nacional de Ciencias Exactas 1993), lo primero que se me vino a la cabeza es que jam√°s he leido un libro malo de un cient√≠fico, en cualquiera de todas las ramas de la ciencia.

Lo segundo, fue repasar mi Biblia Reina Valera de 1960 en G√©nesis Cap√≠tulo 11 Vers√≠culos del 1 al 9 y, y recordar que Dios (autor de este libro) cre√≥ distintos dialectos para que el hombre no siguiera construyendo una torre que buscaba llegar al cielo y, con ello, conocer la verdad sobre la creaci√≥n para dar vida eterna al nombre y recuerdo de sus creadores. Evit√≥, en consecuencia, el primer intento del ser humano para encontrar la verdad, pero reconoci√≥, en el mismo momento, que esa b√ļsqueda jam√°s cesar√≠a: ‚ÄúY dijo Jehov√°: He aqu√≠ el pueblo es uno, y todos √©stos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les har√° desistir ahora de lo que han pensado hacer‚ÄĚ( G√©nesis, Cap√≠tulo 11, Vers√≠culo 6).

Con esas dos cosas claras, me adentr√© en un mundo escrito por Goles y me hice part√≠cipe de las discusiones entre un narrador‚Äďprotagonista (un j√≥ven estudiante universitario del Chile de los 70), que no sabe que es discutido por un editor que hasta arregla sus relatos para que se entiendan. Ya √©ramos tres.

‚ÄúLa conspiraci√≥n de Babel‚ÄĚ es un libro dif√≠cil de seguir si no existe concentraci√≥n, pues atraviesa y recorre la historia desde un estudiante de ingenier√≠a, que motivado por uno de sus profesores, nos lleva a la Viena de los a√Īos 30 y a ver la creaci√≥n y funcionamiento de Princeton bajo un modelo econ√≥mico. Todo desde un presente pol√≠tico inestable en el Chile de los 70.

Otro de los puntos interesantes se da gracias al editor del libro, que act√ļa bajo mi punto de vista, como un personaje provocativo, llevando al lector a pensar sus apuntes, incluso a hacerlo buscar las citas biobliogr√°ficas que el protagonista da, en todo momento, por sabidas. Un acierto de Goles para hacer que su obra pueda llegar a todos, pese a que gira en torno a su expertiz. Logra aterrizar, de forma clara y precisa, las matem√°ticas para los ‚Äúcomunes‚ÄĚ.

La discusi√≥n que logra con sus comparaciones de manicomios y centros de pensamiento, es otro de los temas interesantes, aunque es posible creer que el excesivo pensamiento l√≥gico, o la raz√≥n en su m√°ximo ejercicio de abstracci√≥n de la realidad, es la causa de la ‚Äúlocura‚ÄĚ de hombres como Kurt G√∂del. Seguro Goles lo pens√≥ o lo vivi√≥ en m√°s de una oportunidad en su proceso formativo, por lo que podemos entender que existe cierto espacio autobiogr√°fico en este libro.

La invitaci√≥n, en consecuencia, es a leer ‚ÄúLa conspiraci√≥n de Babel‚ÄĚ, pero con m√°s dedicaci√≥n que otros textos, porque aqu√≠ hay que convertirse en un personaje m√°s de la historia, lo que implica transportarse en el tiempo y la modificaci√≥n, aunque sea s√≥lo en el momento de lectura, del propio pensamiento.

La conspiración de Babel

Autor: Eric Goles

Editorial: LOM Ediciones

A√Īo: Abril, 2018

Edición: Primera