Chilemonos 2018: Los "monos" que veían los millennials

Ma√Īana comienza la s√©ptima versi√≥n del Festival Internacional Chilemonos 2018. El evento de animaci√≥n m√°s importante del pa√≠s, reunir√° a grandes exponentes y ofrece una parrilla program√°tica para todas las edades.

Definir a una generaci√≥n, nunca ha sido una tarea f√°cil. Hace veinticinco a√Īos irrump√≠a la m√ļsica grunge y el indie rock en la radio y la tv. Una generaci√≥n que crec√≠a bajo el descontento de una moderna sociedad que ejerc√≠a una fuerte presi√≥n laboral de sus padres y abuelos. Pero tambi√©n, nac√≠a la animaci√≥n de la √©poca: sarcasmo, colores, dibujos alocados‚Ķ la perfecci√≥n ya no existe, lo que vale es el mensaje.

Cuando chicos pod√≠amos pasar horas frente a la tele mirando los monos (como dec√≠an los pap√°s). Si bien, la TV cable lleg√≥ a fines de los 80’s en Chile, su masificaci√≥n fue en los 2000’s. Por eso, el nivel de coincidencias que podemos encontrar con nuestros amigos y conocidos de la generaci√≥n es gigantesca: la misma programaci√≥n para todos.

Sí, hablamos de la época en que Los Simpson los daban después de las 00:00 porque eran dibujos animados para adultos, donde transmitían lo mejor de Cartoon Network en la tarde, donde en la noche había una sección nocturna de Nickelodeon y donde ETC tv, se rendía ante la animación japonesa.

¬ŅDe cu√°les se acuerdan ustedes? Aqu√≠ una selecci√≥n aprovechando la visita de uno de los √≠conos de la animaci√≥n noventera en nuestro pa√≠s para el Festival Chilemonos: David Feiss.

A continuaci√≥n una selecci√≥n de dibujos animados que fueron disfrutado por “millennials”

* La vaca y el pollito: Dos extra√Īos hermanos que no dejan de armar l√≠os. Ella es una dulce e inocente ‚ÄúVaca‚ÄĚ de siete a√Īos que pesa 200 kilos a la que le gusta bailar y jugar con su hermano ‚ÄúPollito‚ÄĚ de 11 a√Īos que es algo arisco, y no quiere que le vean jugar con su hermana peque√Īa. Sus padres son un par de piernas cada uno y casi siempre estos son atormentados por ‚ÄúRojo‚ÄĚ, un personaje similar a un diablo (no usa pantalones) que usa distintos personajes para atraerlos.

* El laboratorio de Dexter: Un peque√Īo ni√Īo genio llamado ‚ÄúDexter‚ÄĚ, que tiene su propio laboratorio y hace sus grandes y propios inventos, los cuales son la causa de sus aventuras. ¬ŅEl problema? Su hermana mayor Dee Dee.

* Coraje, el perro cobarde: Una pareja de ancianos compuesta por Muriel y Justo adoptan a un perro muy peculiar llamado Coraje. Esta mascota rosada, tendr√° que lidiar con visitas extra√Īas que interfieren con la tranquilidad de los tres.

* Los Supercampeones: La historia tiene como tema central el f√ļtbol, narra las intr√©pidas aventuras de Tsubasa Ozora (Oliver Atom en el anime en espa√Īol) y sus amigos desde la infancia hasta que son profesionales y llegan a formar parte de la selecci√≥n nacional de Jap√≥n. La Asociaci√≥n de F√ļtbol de Jap√≥n apoy√≥ el desarrollo de la serie, debido a su potencial para crear aficionados a este deporte.

* Los Caballeros del Zodiaco: La serie se centra en un grupo de j√≥venes guerreros denominados ¬ęcaballeros¬Ľ (o ¬ęsantos¬Ľ), cuyo protagonista principal es Seiya (caballero que porta la armadura de Pegaso). Estos guerreros luchan del lado de la diosa griega Athena reencarnada en la humana Saori Kido para proteger a la humanidad de las fuerzas del mal que quieren dominar la Tierra.

* Dragon Ball (Y todas sus continuaciones): Su trama describe las aventuras de Gok√ļ, un guerrero saiyajin, cuyo fin es proteger a la Tierra de otros seres que quieren conquistarla y exterminar a la humanidad. Conforme transcurre la trama, conoce a otros personajes que le ayudan en este prop√≥sito. El nombre de la serie proviene de unas esferas m√°gicas que al ser reunidas invocan a un drag√≥n que concede deseos.