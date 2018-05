Kanela de Noche de Brujas: "El Premio Pulsar 2017 fue una alegría tremenda"

Hace algunos a√Īos Noche de Brujas lleg√≥ a refrescar la escena tropical chilena. La banda liderada por H√©ctor ‚ÄúKanela‚ÄĚ Mu√Īoz est√° cumpliendo 18 a√Īos consolid√°ndose como una de las m√°s estables de su generaci√≥n. El 2017 recibieron el Premio Pulsar a la canci√≥n m√°s tocada en radios con ‚ÄúMe Gusta Todo de Ti‚ÄĚ, llev√°ndose uno de los aplausos populares de los Premios Pulsar. Su vocalista convers√≥ con biobiochile.cl para contarnos su experiencia.

C√≥mo ganadores de Pulsar 2017 a la canci√≥n m√°s tocada en radios ¬ŅC√≥mo se sinti√≥ recibir este galard√≥n?

Feliz, era primera vez que gan√°bamos un premio popular que tiene que ver con la radio. Una alegr√≠a tremenda por todos los a√Īos de circo que lleva la banda, haber ganado con la canci√≥n m√°s escuchada del 2016, para una canci√≥n que fue grabada el 2010. Por lo mismo, tom√© las maletas y me vine de M√©xico apenas supe que est√°bamos nominados. Me acompa√Ī√≥ mi hijo, fue una felicidad tremenda haber sentido el aplauso por parte de la radio, del p√ļblico chileno y la gente que estaba ah√≠ en el Teatro Telet√≥n.

¬ŅCrees que este galard√≥n ha contribuido en la carrera de Noche de Brujas?

Obviamente que s√≠, yo creo que despu√©s del Festival de Vi√Īa, sin contar los discos de Oro y todas esas cosas, este Premio Pulsar a la canci√≥n m√°s tocada ayud√≥ mucho a la banda en el espacio radial, nos sirvi√≥ para demostrar que s√≠ la m√ļsica tropical sigue siendo la m√°s escuchada y la m√°s tocada, para nosotros es como una insignia, es ver c√≥mo estamos d√≠a a d√≠a en las radios y en la gente, en los hogares.

Respecto a los proyectos que llegaron despu√©s de los premios ¬ŅHay algo que nos puedas contar?

Bueno despu√©s del premio vino algo que estamos haciendo hace a√Īos que es sacar Noche de Brujas al extranjero. Ya llevamos 4 a√Īos trabajando con M√©xico, ahora empezamos a trabajar en Colombia, Ecuador, Argentina, Per√ļ, para todas las colonias en Canad√° y Bolivia, que siempre estamos tocando all√°. Sirve mucho tener el respaldo de los colegas, de nuestra casa y es por eso que nos cay√≥ muy bien el premio, sirvi√≥ tambi√©n para darle otra carga de energ√≠a a la banda, una renovaci√≥n en lo que viene, o sea este a√Īo vamos a sacar un nuevo disco en mayo.

Una de las caracter√≠sticas de los Premios Pulsar es reconocer a los artistas nacionales ¬ŅCu√°l crees que es la relevancia de que existan premios e instancias como esta?

Yo creo que te premien los pares y el p√ļblico, eso es lo relevante Es darle la opci√≥n de opinar al que generalmente no tiene voz ni voto, eso lo valoro mucho. Se agradece porque tambi√©n hay bandas que est√°n partiendo y necesitan este ‚ÄúPulsar‚ÄĚ; yo creo que faltan espacios, lo relevante para nosotros y las bandas chilenas es tener esos espacios que cada vez son menos, porque d√≠a

a d√≠a somos bombardeados por m√ļsica extranjera, de hecho, hace poquito tuve que bajarme de los Billboards el d√≠a del show porque no se valoraron los tiempos, se privilegi√≥ a los extranjeros.

Hay que cuidar nuestra m√ļsica, uno se da cuenta de que si uno no se hace respetar en Chile, tampoco vamos a tener el respeto afuera entonces tambi√©n hay una importancia de todos estos espacios y valorar estos premios (como Pulsar) que nos dan nuestros colegas, nuestros referentes ac√° y demostrarle a la industria que ah√≠ estamos los artistas nacionales creciendo d√≠a a d√≠a. Yo lo veo significativamente cuando viajo, cada vez hay m√°s m√ļsica chilena que se est√° exportando y creo que es muy relevante para todas las bandas que est√°n partiendo yo creo que darle este empuj√≥n de Pulsar va para ese lado, es pa‚Äô darle todo ese apoyo a esas bandas que est√°n partiendo.

¬ŅC√≥mo ven el desarrollo del estilo musical tropical en Chile y c√≥mo ven a las nuevas generaciones?

Nosotros siempre hemos tratado de mantener el mismo estilo, con la misma tem√°tica, las mismas letras e historias con el sello de la percusi√≥n, los teclados y la voz, tratamos de no cambiar mucho para que la gente se acostumbre, identifique un sonido. El tema de la cumbia yo cada d√≠a veo que salen m√°s grupos y encuentro maravilloso que siga existiendo m√°s competencia, lo digo porque al haber m√°s competencia hay m√°s m√ļsica, m√°s canciones y la gente tiene m√°s acceso a tener posibilidades de elegir; A la hora que no sigan saliendo m√°s grupos hay que empezar a preocuparse porque quiere decir que nos est√°n ganando los extranjeros.

¬ŅAlguna banda nacional que les llame la atenci√≥n?

Yo soy cl√°sico, soy de respetar la antig√ľedad, respetar los a√Īos de circo el maestro Tommy, La Palacios que salieron muchos grupos de ah√≠, la misma Tommy Rey. La Santiago All Stars porque es m√°s como de salsa, de hecho quieren que grabemos unas canciones con ellos, es una banda con muchos m√ļsicos con una trayectoria tremenda, esa es por ejemplo una banda que no se escucha mucho en la radio pero s√≠ en vivo yo la gozo mucho, me gusta verlos y escucharlos igual que los rumberos del 900 que son unos viejos cracks, La Banda Conmoci√≥n tambi√©n.

Hay hartas bandas pero trato de escuchar cosas diferentes, va a sonar un poco clich√© pero ‚Äúno escucho mucha cumbia‚ÄĚ porque toco todos los fines de semana la misma cumbia, entonces me gusta escuchar salsa, merengue o lo que sea por eso es que me gusta ir a ver estas bandas que tocan una m√ļsica tropical diferente a la que yo hago, ahora si me dices que recomiende algo recomiendo las que ya nombr√© y La Huambaly para aprender un poco de historia y que se abra un poco el abanico en lo tropical.

