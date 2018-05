Llega a sala Marea Humana, del artista chino Ai Weiwei

Ai Weiwei (Beijing, China, 1957) es uno de los artistas más influyentes y mediáticos del mundo, por sus conflictos con el Gobierno Chino como por sus denuncias contra la contaminación o la falta de interés, por parte de los estados, para enfrentar las grandes crisis actuales, como son los refugiados y la inmigración.

El documental ‚ÄúMarea humana‚ÄĚ fue estrenado mundialmente con gran expectaci√≥n en el Festival de Venecia. Ahora llega al Cine Hoyts de La Reina a partir del 3 de mayo.

‚ÄúEs una cuesti√≥n que afecta a la humanidad, estamos conectados todos. Cualquier individuo se tiene que implicar, y presionar a los pol√≠ticos para que act√ļen‚ÄĚ, afirm√≥ el artista chino cuando present√≥ ‚ÄúMarea Humana‚ÄĚ.

‚ÄúMarea Humana‚ÄĚ se realiz√≥ a partir de registros, grabaciones y entrevistas realizadas en 23 pa√≠ses por Weiwei y su equipo, tanto con c√°maras profesionales como con celulares, en especial pa√≠ses del Mediterr√°neo, tanto europeos, africanos como de medioriente.

De acuerdo a ‚ÄúMarea humana‚ÄĚ, ‚Äúm√°s de 65 millones de personas se han visto forzadas a escapar del hambre y la guerra, el mayor desplazamiento humano desde la Segunda Guerra Mundial. Ai Weiwei y su equipo visitaron m√°s de 40 campos de refugiados con el fin de registrar el √©xodo y el drama humano detr√°s de la crisis.‚ÄĚ

El documental muestra verdaderas mareas humanas que escapan -de conflictos armados, de persecuciones políticas, étnicas o raciales, o de desastres ambientales- buscando una oportunidad para ellos y, en especial, para sus hijos. Un fenómeno masivo que se logra dimensionar -parcialmente- a través de la mirada humana y la voluntad del artista por entender y generar empatía con los refugiados.

As√≠, ‚ÄúMarea humana‚ÄĚ permite al espectador reflexionar y hacer las relaciones con otras situaciones, como podr√≠an ser los inmigrantes haitianos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, argentinos, coreanos y europeos, entre otros, que han venido y siguen llegando al pa√≠s. Como tambi√©n reflexionar sobre c√≥mo han reaccionados las diversas autoridades y l√≠deres locales, como cada uno de nosotros.

‚ÄúPienso que nunca es como lo imaginan. Ellos dejan una zona de guerra, pero esta es una guerra distinta. Dejan atr√°s las bombas y las explosiones, pero sienten en el fondo de sus corazones y de sus mentes que la humanidad es un basurero. Cuando entran a Europa se dan cuenta de c√≥mo los han abandonado. Es muy tr√°gico. Durante a√Īos los ni√Īos no han ido a la escuela y todo lo que conocen es el campamento. Sus padres no tienen trabajo ni dinero a excepci√≥n de los pocos euros que la ONU les da como apoyo‚ÄĚ, sostuvo Weiwei al New York Times.

Estreno comercial en Chile: Jueves 3 de mayo.