"Una mujer fantástica" recibe importante premio en cita con Britney Spears y Jim Parsons

La Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación, cuya sigla en inglés es GLAAD, entregó anoche los GLAAD Media Awards 2018, instancia que premia anualmente a las producciones culturales que promueven la inclusión y tolerancia hacia las minorías sexuales.

Con ese telón de fondo, el filme de Sebastián Lelio Una mujer fantástica fue uno de los atractivos de la noche, algo que se tradujo en el premio que obtuvo de parte de la fundación.

La cinta que protagoniza Daniela Vega triunf√≥ en la categor√≠a Mejor Pel√≠cula de Estreno Limitado, imponi√©ndose a Thelma (Joachim Trier), 120 Latidos por minuto (Robin Campillo), The Wound (John Trengove) y God’s Own Country (Francis Lee).

La alfombra roja del evento se ha ganado la fama de ser “una de las m√°s locas” del circuito norteamericano. S√≥lo anoche desfilaron Britney Spears, Jim Parsons, Ana Fern√°ndez, Chloe Grace Moretz, Halle Berry, Ricky Martin, Ryan Murphy, Zachary Quinto y Andrew Rannells, entre otros.

Además de Una mujer fantástica, la cita premió a las series This is us, Andi Mack, Master of None y Brooklyn Nine-Nine en Televisión, entre muchos otros. Britney Spears, por su parte, recibió el premio a la Vanguardia.

