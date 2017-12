Círculo de Críticos de Chile premiará a lo mejor del 2017, exceptuando la televisión

Martes 26 diciembre de 2017 | Publicado a las 17:39

Hace casi un mes, la Asamblea ampliada del Círculo de Críticos de Arte de Chile, eligió lo mejor del año en cine, literatura, teatro, artes visuales, música, ópera y danza. También se decidió dejar desierto el premio al mejor programa de televisión 2017.

Asimismo, se eligió la directiva para el año 2018, que quedó compuesta de la siguiente manera:

Presidenta: Ana Josefa Silva

Secretario: Carlos Correa Acuña

Tesorero: Francisco Javier Bernales

Directores: Lucía Carvajal y Jaime Torres

Los premios se entregarán el lunes 8 de enero de 2018, a las 19.30 Hrs., en el Centro Cultural de Las Condes, ubicado en la calle Nuestra Señora del Rosario 30, esquina Apoquindo (metro Manquehue).

Los premiados son los siguientes:

Cine

Película Extranjera: “The Square”, de Ruben Ostlund.

Película Nacional: “Una mujer fantástica”, de Sebastián Lelio.

Mejor Actor Nacional: Nicolás Durán, protagonista de la película chilena “Jesús”.

Mejor Documental Nacional: “El Color del Camaleón”, Andrés Lübbert.

Mejor Ópera Prima Documental Nacional: “El Pacto de Adriana”, de de Lisette Orozco.

Literatura

Novela: “Kramp” de María José Ferrada

Poesía: “La casa devastada” de Carlos Cociña

Ensayo: “Ensayos sobre el silencio” de Marcela Labraña

Biografía: “La poesía terminó conmigo” de Roberto Careaga

Escrituras de la memoria: “Diarios de Raúl Ruíz”, Ed. Bruno Cuneo

Artes Visuales

Nacional ex aequo: Federico Assler en CorpArtes y Paz Lira en Museo Nacional de Bellas Artes.

Internacional: Roger Ballen, artista estadounidense y sudafricano, en Matucana 100, “The place of Ballenesque” curada por Montserrat Rojas Corradi.

Nuevos Medios

Nacional: Luis Poirot, fotógrafo, curada por María de la Luz Hurtado, en Museo Nacional de Bellas Artes

Internacional: “Ejemplos a seguir. Expediciones en estética y sustentabilidad”, co-curada por la alemana Adrienne Goehler y por el chileno Rodolfo Andaur.

Figura emergente: Catalina Cáceres, en Galería Tránsito

Teatro

Mejor obra y dirección: “Estado vegetal” dirigida por Manuela Infante y estrenada en Espacio Nave.

Mejor dramaturgia: Carla Zúñiga por “Prefiero que me coman los perros”. Teatro El Puente.

Mejor Actriz: Nona Fernández por “Prefiero que me coman los perros”.

Mejor Actor: Gabriel Urzúa por “Pompeya” en GAM.

Diseño: “Prefiero que me coman los perros” Espacio e iluminación: Belén Abarza; Vestuario: Tatiana Pimentel; Diseño sonoro: Álvaro Pacheco; Diseño gráfico: Javier Pañella

ópera

Javier Weibel, barítono nacional, por su destacada participación en “Las Bodas de Fígaro” en el Municipal de Santiago.

Diana Damrau, soprano alemana, por su recital en el Teatro del Lago Frutillar).

Javier Camarena, tenor mexicano, por su recital en CorpArtes.

Philippe Jaroussky, contratenor francés, por su recital en el Municipal de Santiago.

Producción escénica de “El Trovador”, Teatro Regional del Maule (Talca)

Música

Trevor Pinnock con Emmanuel Pahud, junto a la Orquesta de Cámara de Postdam. Teatro CorpArtes.

Helmuth Reichel Silva, director de orquesta chileno. Conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

Andras Schiff, pianista húngaro. “Clavecín bien temperado, libro 1” de J. S. Bach, Municipal de Santiago.

Sinfonietta de Amsterdam y Coro de Cámara de Holanda en CorpArtes.

Paolo Bortolameolli. “Sinfonías de Cámara” de Arnold Schönberg con Solístico de Santiago, en GAM.

Danza

“Malen”, coreógrafo Ricardo Curaqueo. GAM

“Blancanieves”, coreógrafo Angelin Preljocaj. Santiago a Mil.

Luis Ortigoza. Por su revisión de la coreografía de “Raymonda”. Municipal de Santiago.

“Caravagigio”, que formó parte de la Gala del Teatro Oriente.

En Televisión se acordó declarar desierto el premio de 2017