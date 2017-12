Gonzalo Rojas: Chile celebra el centenario del poeta "Contra la Muerte"

Hoy se celebra en todo el país y el mundo el centenario del poeta y profesor chileno Gonzalo Rojas, quien perteneció a la destacada generación del 38. Rojas Pizarro nació un 20 de diciembre de 1916 y falleció el 25 de abril del 2011.

Sin dudas la conmemoración del centenario es una celebración “poética” que se extendió desde el 20 de diciembre del 2016 al 20 de diciembre del 2017, debido a que fue inscrito en el registro civil en el año 1917. Dado esta ambigüedad, la Fundación Gonzalo Rojas, decidió celebrar y recordar al poeta durante un año.

La trayectoria de Rojas no es solo recordada y admirada a nivel literario. Fue un destacado académico de la Universidad de Concepción, Universidad Simón Bolivar (Venezuela), dictó conferencias en la Universidad de Chicago y en el Barnard College de Nueva York sobre la obra de Gabriela Mistral y de Vicente Huidobro. Además, fue invitado por la Universidad Homónima a dar clases de literatura hispanoamericana y la Universidad Brigham Young de Provo, Utah, lo invita como profesor y escritor en residencia desde 1985 hasta 1987.

En los años 70´fue un fiel participantes del gobierno de Salvador Allende, ejerciendo los cargos de agregado cultural en China y embajador económico en Cuba.

Sus obras más celebres son: La miseria del hombre (1948), Contra la muerte (1964), Oscuro (1977), Transtierro (1978), Críptico y otros poemas (1980), Antología del aire (1986), El alumbrado (1986), Antología personal (1988), Desocupado lector (1990), Las hermosas poesías del amor (1992), Carta a Huidobro y morbo y aura del mal (1994) y Pacto de Teillier (1996).

Algunos de los reconocimientos más importantes que recibió Rojas fueron: Premio Nacional de Literatura (1992), Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana (1992), Premio Altazor (2001) por ¿Qué se ama cuando se ama? y Premio Cervantes (2003, España)

Centenario Poético

A pesar que no es su ciudad natal, Gonzalo Rojas vivió más de 30 años en la capital región de Ñuble y sus restos descansan en el cementerio de la zona. Es por eso que la agenda conmemorativa al poeta en su centenario viene cargada de actividades.

El alcalde Sergio Zarzar, junto al presidente del Grupo Literario Ñuble, Fernando May, y la curadora del Centro Cultural Casa de Gonzalo Rojas, Inés Ortega-Márquez, presentaron el programa de actividades oficiales que incluye una romería y poesía.

A las 14:00 horas, la Corporación Gonzalo Rojas organizó una Declamación Pública, desde “La Pajarera” de la casa de Gonzalo Rojas, con lectura de poemas del destacado vate.

Luego, a las 15.00 horas, la municipalidad de Chillán realizará una Romería al Cementerio Municipal, en cuyo “Parque de los Artistas” se encuentran depositados los restos del poeta, junto a los de Ramón Vinay, Claudio Arrau, Marta Colvin, Lalo Parra, entre otros.

Posteriormente, se efectuará nueva lectura poética desde “La Pajarera” de la Casa de Rojas, a las 18:00 horas. Esta vez, lo harán los socios del Club Literario Ñuble, quienes se trasladarán a las 19:00 horas hasta el Teatro Municipal, donde se efectuará un encuentro literario denominado “Nacimiento del Relámpago”.

Las actividades de conmemoración por el centenario del poeta finalizarán con un Vino de Honor, que servirá la Corporación Gonzalo Rojas.

Asma es Amor

A Hilda, mi centaura.

Más que por la A de amor estoy por la A

de asma, y me ahogo

de tu no aire, ábreme

alta mía única anclada ahí, no es bueno

el avión de palo en el que yaces con

vidrio y todo en esas tablas precipicias, adentro

de las que ya no estás, tu esbeltez

ya no está, tus grandes

pies hermosos, tu espinazo

de yegua de Faraón, y es tan difícil

este resuello, tú

me entiendes: asma

es amor.