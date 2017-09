Panorama cultural: una lista para saber qué hacer en esta semana

A continuación, presentamos una selección de panoramas culturales que van desde el martes 5 al lunes 11 de septiembre, y que abordan música, cine, teatro, literatura y diversas manifestaciones artísticas que sucederán en los próximos siete días.

De esta selección destacamos en particular el documental “El color del camaleón“, la inauguración de cuatro exposiciones de Arte Al Límite en Santiago, una lectura dramatizada que realizará el gran director y actor italiano Nanni Moretti en el Parque Cultural de Valparaíso, dos homenajes a Violeta Parra y un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en homenaje a Pedro Humberto Allende y Juan Allende-Blin.

Cine

“El color del Camaleón”

Documental dirigido por Andrés Lübbert en el que indaga en el pasado de su padre, Jorge, quien siendo un joven dibujante técnico fuera secuestrado y torturado por un militar hermano de un amigo y luego por un militar vecino, para transformarse en colaborador de un organismo represivo de la dictadura cívico-militar. Desde el año 2011 recorren Bélgica (país natal de Andrés), la antigua Alemania Democrática (donde originalmente se exilia en 1978), Alemania Federal y diversos lugares de Chile, dando como resultado una cinta notable sobre la condición humana, sus límites, la resilencia y la importancia de los lazos humanos y de la familia.

Más información en miradoc.cl

“Cabros de mierda”

La película de Gonzalo Justiniano (“Sussi”, “Caluga o menta”, “B-Happy”) transcurre a principios de 1983 en la población La Victoria, con una destacada interpretación en el rol principal de Natalia Aragonese (Gladys). Ella vive con su madre (Gladys) y su hija (Gladys), cuando llega un misionero norteameriano a filmar la vida en la comuna. Aquí, Justiniano usa imágenes de archivo que él rodó en esos años.

“Johnny 100 pesos: Capítulo dos”

Más de 20 años después de la recordada cinta (1993) que recreaba en forma libre un hecho policial que tuvo mucha resonancia a nivel local, el “capítulo dos<” aborda la salida de Johnny de la cárcel, su encuentro con su hijo que no conocía y cómo lo involucran en un secuestro de una adolescente hija de un millonario. Dirigida por Gustavo Graef Marino y protagonizada por Armando Araiza, como en la versión de 1993.

“FAN Chile”

Este sábado 9 de septiembre mil niños con sus familias asistirán a la Casa de la Ciudadanía Montecarmelo, donde desde las 15:00 horas se desarrollará el Carnaval Infantil de FAN Chile. Las presentaciones de “El Show de Renata” y de la murga “La Corre la Vuela” serán el plato fuerte de la jornada, que contará con la animación de “Pape” Salazar, destacado DJ nacional.

Las entradas son gratuitas, pero los cupos limitados. Para reservar un cupo hay que inscribirse aquí.

Artes visuales

Arte Al Límite

Con 25 años de existencia, y 16 editando la revista de Arte Contemporáneo más importante del país, AAL inaugurará cuatro exposiciones simultáneas esta semana.

Espacio Fundación Telefónica (desde el 7 de septiembre al 4 de noviembre, exposición de 60 obras a cargo de la curadora argentina Marisa Caichiolo), Fundación Cultural de Providencia (5 de septiembre al 29 de septiembre, Lluis Barba -España- y Christian Fuchs -Perú-), Centro Cultural Estación Mapocho (7 de septiembre al 25 de septiembre, Paula Swinburn -Chile- y Maquiamelo -Colombia-) y en Galería Posada del Corregidor (9 de septiembre al 30 de septiembre Heide Hatry -Alemania- y Sol Mateo -Bolivia-).

Andy Warhol. Ícono del Arte Pop

Continúa la gran exposición de uno de los artistas claves del siblo XX y del Arte Pop, con 228 piezas provenientes de The Andy Warhol Musem,de Pittsburgh. Vale destacar las actividades para niños de diferentes edades que realiza en el Centro Cultural Palacio La Moneda y la Fundación Moustaki.

Lugar: Centro Cultural Palacio La Moneda. Hasta el 15 de octubre 2017, lunes a domingo de 9:00 a 19:30 horas. Entrada general: $3000. Estudiantes, tercera edad y convenios: $1500. Gratis todos los días hasta 12:00 horas.

Yoko Ono, “Dream come true”

Yoko Ono fue una de las creadoras del movimiento Fluxus, y se ha mantenido como una de las grandes impulsoras del arte conceptual y experimental, además de ser una promotora de artistas jóvenes de todas las latitudes.

“Dream come true” es una exposición retrospectiva que da cuenta de su obra, evolución y de las preocupaciones centrales que aborda en su prolífica producción.

Martes a domingo, de 11:00-18:00 horas. De 11:00 a 14:00 horas, entrada liberada. Entradas: $2.000 (adulto) $1.000 (niños/estudiantes/3° edad) Visitas guiadas: Viernes, sábado y domingo 19:00, 19:30 y 20:00 horas, $4.000 (adulto) $2.000 (niños/estudiantes/3° edad) Visitas familiares: Sábado y domingo en dos horarios 12:00 y 17:00 horas, $4.000 (adulto) $2.000 (niños/estudiantes/3° edad).

Música

Recordando a Zimbo Trío, Amilton Godoy

El destacado pianista brasilero, miembro histórico de la mítica banda Zimbo Trio se presentará junto a los chilenos cultores del jazz, Alejandro Espinosa (batería), Christian Gálvez (contrabajo y bajo eléctrico) y a Nelson Arriagada (cello) el 6 de septiembre en Universidad Central, 8 de septiembre en la Universidad de La Frontera en Temuco, para terminar su visita al país el 12 de septiembre, Teatro Nescafé de las Artes.

“Celebrando sus 15 años”, Concierto Orquesta Andina

La Orquesta Andina (Premio Pulsar 2017 como “Mejor Artista de Música de Raíz” con su disco “ZUMBIDOSS”), dirigida por Félix Cárdenas, celebra sus 15 años de vida con un concierto en el que repasará sus principales piezas incluidas en sus 4 producciones musicales, además de 5 nuevas obras.

Será el viernes 8 de septiembre a las 19:30 horas con entrada liberada en el Parque Cultural de Valparaíso.

Focus

Una de las bandas internacionales de rock progresivo más respetadas del mundo, Focus, se despedirá de los escenarios con una última gira llamada “The last tour in Southamerica”.

La cita es para este jueves 6 de septiembre en el Teatro Universidad de Concepción, para el viernes 7 en el Teatro Caupolicán y para el sábado 8 del mismo mes en el Teatro Municipal de Valparaíso. Las entradas y horarios están disponibles en este link.

Maceo Parker

Soul, funk y jazz será parte de lo que se escuchará en el concierto de Maceo Parker, colaborador de James Brown, George Clinton y Prince entre muchos otros,en una cita que promete ser tan bailable como contemplativa.

El recital será mañana martes 5 de septiembre a las 21:00 horas en el Teatro Nescafé de las Artes.

Lisa Stansfield

Lisa Stansfield, una de las voces femeninas ícono del rhythm and blues de los ochenta y noventa, vuelve a Chile a presentar su último trabajo discográfico, “Seven”, y sus grandes éxitos como “All Around the World”, “The Real Thing”, “Change” y “This is the right time”, entre otros.

El show será el 8 de septiembre en el casino Sun Monticello. Las entradas disponibles están en este link.

Ramillito de Violetas, Celebrando Centenario Violeta Parra

El “Ramillito de Violetas” es un grupo de creadoras unidas por composición en torno a la décima, la paya y el canto a lo poeta, culturas tradicionales del canto a lo humano y a lo divino.

El concierto será el pre-estreno del disco “Ramillito de Violetas”, el que manifiesta, en décima, el sentir de la cantora en sus distintos contextos (urbano, campesino, multicultural), pero que se unifica a través de la creación. La cita es para el domingo 10 de septiembre a las 19:30 horas en el Parque Cultural de Valparaíso.

Música clásica

Concierto homenaje a Pedro Humberto Allende y Juan Allende-Blin

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile realizará un concierto homenaje a Pedro Humberto Allende, Premio Nacional de Arte 1945 mención Música, y Juan Allende-Blin(sobrino y discípulo de Pedro Humberto Allende), referencia de la música alemana y europea en general.

Programa Concierto Sinfónico para Violonchelo y Orquesta, de Pedro Humberto Allende, con Sebastián Escobar como solista en violonchelo. Transformations I para piano solista, vientos y percusión de Juan Allende-Blin, con el pianista alemán Thomas Guenther como solista. La Chute de la Maison Usher para soprano, tenor, barítono, bajo y gran orquesta, ópera de Debussy reconstruida y editada por Juan Allende-Blin, con la soprano Patricia Cifuentes, el tenor Patricio Sabaté, el barítono Javier Arrey y el bajo Matías Moncada como solistas. Dirección del maestro Juan Pablo Izquierdo, Premio Nacional de Arte Mención Música 2012. Viernes 8 y sábado 9 de septiembre, 19:40 horas. Teatro U. de Chile (Metro Baquedano). Entrada liberada (cupos limitados).

La flauta mágica, de Maurice Béjart

La obra que creara Béjart en 1981 en base a la obra de Wolfgang Amadeus Mozart no ha dejado de presentarse en distintos lugares del mundo, con aprobación de críticos y del público.

Teatro Municipal de Santiago. Lunes 4, martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de septiembre a las 19:00 horas.

“Violeta Parra Sinfónico”

La Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción realizará un recorrido sinfónico por canciones de Violeta Parra, como “Run Run se fue pal norte”, “Qué he sacado con quererte”, “Casamiento de negros”, “Maldigo del alto cielo”, “Rin del angelito”, “La lavandera”, “Volver a los 17”, “La jardinera”, “Corazón maldito” y “Gracias a la vida”, entre otras, con arreglos musicales de Guillermo Rifo y Rodrigo Tapia.

Viernes 8 y sábado 9 de septiembre, a las 19:00 horas en el Teatro Universidad de Concepción.

Dirección: Pablo Carrasco Villablanca. Solistas: Valeria Gutiérrez y Lucía Chacón. General: $5.000 / balcón: $4.000.

Teatro

“La negra Ester”

La mítica obra de teatro basada en las décimas autobiográficas escritas por Roberto Parra en 1971, que fueran adaptadas a las tablas por Andrés Pérez en 1988 para dar como resultado una de las obras más populares en Chile (junto a “La pérgola de las flores”), se presentará desde el jueves 7 al domingo 10 de septiembre en el Teatro Nescafé de las Artes, protagonizada por Micaela Sandoval Ramírez.

Jueves a sábado a las 20:30 horas, domingo a las 19:30 horas. Entradas entre $8.000 y $18.000.-

“Caro Michele”

El texto de la escritora Natalia Ginzburg tendrá una lectura dramatizada a cargo del director y actor italiano Nanni Moretti (“Caro diario”, “La habitación del hijo”, “Habemus Papa”). La cita será este sábado 9 de septiembre, 20:00 horas, Parque Cultural Valparaíso (Cárcel 471, Cerro Cárcel, Valparaíso). Entrada liberada.

Concurso Nacional de Esculturas de la Universidad de Concepción 100 años

La Universidad de Concepción> cumplirá 100 años en 2019, y como parte de su celebración ha abierto la convocatoria para participar en el “Concurso Nacional de Escultura Universidad de Concepción 100 años”. El evento busca materializar en una escultura de gran formato el espíritu de la Universidad de Concepción.

Los anteproyectos se recibirán entre el 6 y 13 de noviembre<. El artista ganador del Primer Premio deberá ejecutar la escultura dentro del Campus Concepción de la Universidad, para lo que contará con un presupuesto de 150 millones de pesos y ocho meses de plazo. Más información en UdeC y en Extención UDC.

Otros

Feria del libro por la Memoria

Este 9 de septiembre se realizará la Feria del Libro por la Memoria, espacio que busca conmemorar lo que fue la quema de libros en septiembre de 1973 luego del golpe de Estado. La feria comenzará a las 11 de la mañana y terminará a las 20:00 horas. Además de los stands de las editoriales que nos acompañaran habrá lanzamientos de revistas, libros y música.

Será en la Plaza de los Libros, ubicada en Marcoleta con Diagonal Paraguay, en el barrio San Borja de Santiago a pasos del metro Universidad Católica.