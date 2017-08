Una nueva víctima acusa a Roman Polanski de abuso sexual en Estados Unidos

Una tercera mujer acusó públicamente el martes a Roman Polanski de abuso sexual cuando era menor de edad en Estados Unidos, 40 años después de que el cineasta huyera del país por violar a otra joven.

La mujer, identificada sólo como Robin, explicó en una conferencia de prensa en Los Ángeles que fue “abusada sexualmente” por el legendario director de cine franco-polaco en 1973, cuando tenía 16 años.

“El día después de que sucediera, le dije a un amigo que el señor Polanski me hizo eso“, contó leyendo un comunicado. La mujer reveló que decidió no denunciarle para evitar que su padre “hiciera algo que pudiera llevarlo a prisión el resto de su vida“.

Robin aseguró que le pidieron que saliera a la luz, luego de que Samantha Geimer, quien denunció al famoso director por violación, pidiera en junio a las autoridades judiciales de Los Ángeles archivar su caso.

La abogada Gloria Allred, que representa a Robin, dijo que el incidente ocurrió en el sur de California y advirtió que su clienta no dará más detalles.

Aunque el tiempo límite para demandar a Polanski expiró, Robin podría ser llamada a testificar si en un futuro se celebra un juicio en contra del cineasta, aclaró la letrada.

El director de “Rosemary’s baby” y “Chinatown” -que cumple 84 años este viernes- fue acusado de drogar y violar a Geimer cuando tenía 13 años en la casa de Jack Nicholson en Los Ángeles en 1977, mientras el actor estaba ausente.

Polanski admitió el cargo de violación estatutaria después de que fueran retirados una serie de faltas más graves. Pasó 48 días detenido para ser sometido a una evaluación psiquiátrica y luego fue liberado.

Según los documentos judiciales presentados por su abogado Harland Braun, el juez que supervisaba el caso prometió a Polanski que las siete semanas que pasó bajo arresto serían las únicas que pasaría privado de su libertad.

“Enfurecida”

Pero en 1978, convencido de que el juez rompería su acuerdo con la fiscalía y le enviaría de nuevo a la cárcel -posiblemente durante varias décadas-, huyó a Francia.

El director -casado con la actriz francesa Emmanuelle Seigner, con quien tiene dos hijos- se ha negado desde entonces a regresar a Estados Unidos sin garantías de que no será detenido ni enviado a prisión.

Robin aseguró haber “enfurecido” cuando Geimer respaldó en junio ante un tribunal angelino el argumento del cineasta, quien alega que ya ha cumplido su tiempo en prisión y que el caso debe ser cerrado.

“Estoy hablando ahora para que Samantha y el mundo sepan que ella no es la única menor que Roman Polanski abusó“, sostuvo. “No lo he superado y creo que Roman Polanski debería ser responsabilizado por su conducta criminal con Samantha Geimer“, agregó.

La abogada de Robin dijo que su clienta no presentará una denuncia civil, pero está dispuesta a testificar bajo juramento si alguna vez hay un juicio penal.

La carrera cinematográfica de Polanski siguió floreciendo -incluido en Estados Unidos- tras huir a Francia, donde muchos lo consideran un ícono. En 2002 ganó un Óscar a Mejor director por “El pianista“, un drama sobre el Holocausto, y tiene en su haber ocho César, el galardón cinematográfico francés más prestigioso.

Durante el tiempo que vivió en Estados Unidos, estuvo casado con la actriz Sharon Tate, quien fue asesinada en 1969 por miembros de la familia de Charles Manson estando embarazada de ocho meses.

El abogado de Polanski no pudo ser contactado inmediatamente para hacer comentarios.