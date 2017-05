Festival de "Spaguetti Western" se toma la primera quincena de mayo del Cine UC

Desde el 3 al 4 de mayo la cartelera de Cine UC se va a las armas con una serie de clásicas cintas del género Spaghetti Western, corriente que se desarrolló en Europa en paralelo al western estadounidense.

Denominado despectivamente así por la crítica de los años 60 -supuestamente por ser inferior a su homónimo americano-, el Spaghetti Western pasó a ser un género en sí mismo y un referente de los años ’60 y ’70 para grandes directores.

Dirigidos y producidos por italianos y con bajos presupuestos, estos filmes son hoy reconocidos por su gran valor creativo.

La muestra de Cine UC incluye clásicos como: La trilogía del dólar, de Sergio Leone, compuesta por El bueno, el malo y el feo, Por un puñado de dólares y Érase una vez en el oeste, además de otros clásicos como Django y Salario para matar (II mercenario), de S. Corbucci, entre otros.

Programación

Érase una vez la revolución (Once upon a time…the Revolution), de Serio Leone (Italia/España, 1971, 157′)

Juan Miranda es el jefe de una banda de asaltantes integrada por su numerosa familia que comete atracos en el desierto mexicano. Mallory, un irlandés, lo contacta con un grupo de revolucionarios con el objetivo de asaltar el banco de Mesa verde; sin embargo, al irrumpir en éste se percatan que ha sido transformado en una prisión para presos políticos y la maniobra es interpretada como un gran gesto heroico y Juan se transforma en un héroe de la revolución.

Un dólar marcado, de Giorgio Ferroni (Italia, 1965, 99′)

La Guerra de Secesión (1861-1865) ha terminado y el capitán confederado Gary O’Hara decide marcharse hacia el Oeste en busca de fortuna. Sin embargo, cuando se detiene en Yellowstone, ocurren ciertos acontecimientos que alterarán sus proyectos.

Keoma, de Enzo Castellari (Italia, 1976, 105′)

El mestizo Keoma (Franco Nero), uno de los pistoleros más temidos del Oeste, emprende el regreso a su pueblo tras haber peleado al servicio de los ejércitos de la Unión en la Guerra de Secesión. Al llegar deberá enfrentarse con un grupo de pistoleros corruptos que han tomado el control del lugar y que no permiten la entrada a las ayudas médicas que intentan erradicar la peste.

La muerte viaja a caballo, de Giulio Petroni (Italia, 1967, 120′)

El joven Bill va sembrando cadáveres en busca de quienes asesinaron a su familia cuando era niño. En el camino se encuentra con Ryan (Lee Van Cleef) un misterioso personaje, que parece buscar lo mismo que él aunque por otros motivos.

El pistolero del Ave María, de Ferdinando Baldi (Italia, 1969, 83′)

Rafael es un pistolero que tras muchos años de búsqueda logra encontrar a su amigo de la infancia Sebastián para revelarle un terrible secreto relacionado con la muerte de sus padres. Ambos tratarán de reunirse con Isabella, hermana de Sebastián, para vengar el asesinato de su padre.

Ajuste de cuentas, de Sergio Sollima (Italia/España, 1966, 110′)

El sheriff Jonathan Corbett (Lee Van Cleef) tiene aspiraciones políticas, por lo cual se pone al servicio de un poderoso magnate para ir en busca de un escurridizo forajido apodado “Cuchillo” acusado de haber abusado y asesinado a una niña de 12 años. La rapidez y astucia del delincuente harán que la persecución sea larga y difícil.

Mi nombre es nadie, de Tonino Valerii (Italia/Francia, 1973, 116′)

Jack (Henry Fonda) es un mítico pistolero que decide huir de su fama emigrando a Europa y así enterrar la leyenda que se ha forjado. En su paso por Nueva Orleáns conoce a un misterioso forastero apodado el “Sin nombre”, quien lo acompañará en su periplo.

Django, de Sergio Combucci (Italia/España, 1966, 92′)

Django (Franco Nero), ex soldado yankee y mercenario, llega a un pueblo fronterizo de México arrastrando un baúl. Allí se une una de las bandas de la zona para castigar a los bandidos que han maltratado a una mujer.

Tiempo de masacre, de Lucio Fulci (Italia, 1966, 92′)

Tom es un buscador de oro en Nuevo México que recibe la inesperada visita de un amigo que le pide que regrese a su pueblo natal, el cual es dominado por un hacendado y su sanguinario hijo.

Adiós, Sabata, de Gianfranco Parolini (Italia, 1970, 104′)

Durante la revolución de Benito Juárez en México, uno de los líderes decide contratar al mercenario Sabata para robar un cargamento de oro que servirá para financiar la revuelta. Sabata es conocido por ser un temible pistolero.

Adiós, Texas, de Ferdinando Baldi (Italia, 1966, 90′)

El sheriff tejano Burt Sullivan (Franco Nero) averigua el paradero del asesino de su padre y decide desplazarse a México para capturarlo y traerlo a Texas para que sea juzgado. Sin embargo, descubre que el villano se ha convertido en un despótico líder local.

El bueno, el malo y el feo, de Sergio Leone (Italia/España, 1966, 182′)

Durante la Guerra de Secesión norteamericana, tres hombres se lanzan en la búsqueda de un arca con 200 mil dólares en oro, y cada uno necesita la ayuda del otro para poder encontrarlo. Mientras Tuco. El feo, sabe que el tesoro está en un cementerio, Joe, el bueno (Clint Eastwood) conoce el nombre inscrito sobre la lápida. Se necesitan el uno al otro. Pero aparece un tercer hombre: Setenza, el malo, un desalmado que no vacila en masacrar a mujeres y niños para conseguir lo que quiere.

Dios perdona¡Yo no! (A bullet for the General), de Damiano Damiani (Italia, 1967, 107′)

A inicios del siglo XX, un viajero norteamericano llega a México para vivir tranquilo; sin embargo, la revolución justo estalla lo sitúa justo en medio de las tropas del gobierno y los rebeldes.

¡Viva Django!, de Ferdinando Baldi (1968, Italia, 152′)

Django, un transportista de dinero profesional, que cansado de su trabajo decide establecerse con su esposa en California. Sin embargo, en su último trabajo, su convoy es atacado y su mujer asesinada por una banda de asaltantes. Años después, Django prepara su venganza y planea armar su propio ejército para enfrentar a sus enemigos.

Los cuatro del Ave María, de Giuseppe Colizzi (Italia, 1968, 72′)

Cat y Hutch llegan a El Paso y mientras los habitantes del pueblo están ocupados en la ejecución de Cacopoulos, la pareja se dirige al banco a devolver un botín a cambio de la recompensa. Lo que no saben es que el ladrón finalmente no es ahorcado y se le ha ordenado perseguirlos.

Vamos a matar, compañeros, de Sergio Corbucci (Italia, 1970, 110′)

En plena Revolución Mexicana, Yodlaf Peterson, un traficante de armas sueco, decide ayudar al oportunista General Mongo a rescatar a un profesor agitador que es el único que sabe cómo acceder a un botín.

Días de ira, de Tonino Valerii (Italia, 1967, 95′)

Scott es un pobre chico vagabundo que sobrevive limpiando las calles de un pueblo desértico, donde es menospreciado por ser hijo de una prostituta. El muchacho es tomado como aprendiz por un veterano y temible pistolero, que le enseña a usar las armas para defenderse, lo que lo lleva a sacar afuera todo el odio que tiene guardado.

Por unos pocos dólares más, de Sergio Leone (Italia/España, 1965, 72′)

Joe (Clint Eastwood), un pistolero vagabundo, llega al pueblo fronterizo de San Miguel, donde dos familias se disputan el control del territorio, y entra al servicio del clan Rojo. Una noche, es testigo del intercambio de oro por armas entre mexicanos y soldados de la Unión.

Érase una vez en el oeste, de Sergio Leone (Italia/EE.UU., 1968, 175′)

Brett McBain espera a su nueva esposa junto a su familia cuando son masacrados por una pandilla de bandoleros. A su arribo, la viuda deberá hacerse cargo de la propiedad y con la ayuda de un misterioso pistolero sin nombre rastrearán al asesino de su marido.

El gran silencio, de Sergio Corbucci (Italia/Francia, 1968, 105′)

Tras ver morir a su marido a manos de un despiadado caza recompensas, una mujer contrata a un mercenario, apodado “Silencio”, para que acabe con el asesino de su marido.