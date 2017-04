Beatriz Salinas será la Directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos

La curadora y productora de artes visuales y MA en gestión y políticas culturales de la Universidad de Londres ganó el concurso público convocado por el Consejo Nacional de la Cultura que tuvo más de 200 postulaciones.

Ayer se se anunció que, tras 3 etapas del proceso de selección, Beatriz Salinas Marambio se convertirá en la primera Directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos.

La curadora y productora de artes visuales, MA en gestión y políticas culturales, del Goldsmiths College, Universidad de Londres, asumirá sus funciones a partir del 26 de mayo próximo.

“Estoy muy contenta de obtener este cargo, es un gran desafío que estará principalmente enfocado en vincular el Centro Nacional de Arte Contemporáneo con la ciudadanía, con la formación y mediación cultural”, afirmó Beatriz Salinas.

“Me interesa entrar en diálogo tanto con artistas como con otras instituciones, espacios y agentes culturales de manera de ir activando este espacio; es un proyecto con un gran potencial, y me parece una buena señal que el Estado haya decidido desarrollar un espacio como este en Cerrillos”, agregó.

El Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos se inauguró en septiembre pasado con la muestra “Una imagen llamada palabra”, que hasta el 31 de enero fue vista por más de 9.000 personas.

Beatriz Salinas Marambio

Curadora y productora de artes visuales, Master of Arts en Gestión y Políticas Culturales, Goldsmiths College, Universidad de Londres. Ha trabajado en diversas instituciones en Chile y el extranjero, especializándose en producción y gestión de proyectos expositivos y editoriales de arte contemporáneo.

Fue directora de exhibiciones y miembro del Comité Curatorial en el Museo de Artes Visuales (MAVI), Chile.

Fue productora y comisaria del premio “MAVI Arte Joven”.

Su trabajo previo incluye proyectos con Can Xalant (Barcelona), The Substation (Melbourne), Museu de arte contemporanea MAC Niteroi (Brasil), Feria Ch.aco (Chile), El Museo del Barrio (New York), Museo de la Solidaridad Salvador Allende (Chile), Diversity Art Forum (UK), entre otros. Ha editado libros de artistas nacionales como Mario Navarro, Nicolás Grum y César Gabler junto a la editorial Feroces Arte, y colaborado para medios como Artishock y Tonic.