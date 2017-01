Filarmónica de Santiago inicia Conciertos Ciudadanos en iglesias y templos

En Santiago, Independencia, Recoleta y Estación Central se está presentando la Orquesta Filarmónica de Santiago, con siete conciertos dirigidos por Pedro-Pablo Prudencio que culminarán en la Catedral de Santiago.

El Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, junto al Director del Teatro Municipal de Santiago, Frédéric Chambert, inauguraron en la Parroquia Santísimo Sacramento (Santa Isabel 1127, Santiago Centro), la quinta serie de Conciertos Ciudadanos, gratuitos.

La Filarmónica presenta dos programas, el primero con obras de Haydn y Beethoven, mientras que el segundo contará con piezas de Mozart y Dvořák. La programación se desarrollará hasta el 13 de enero.

Programa I

Joseph Haydn

La creación: Largo de la introducción

Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz: Terremoto

La isla deshabitada: Obertura

Sinfonía n.° 7 en Do mayor, “El mediodía”: Recitativo

Sinfonía n.° 6 en Re mayor, “La Mañana”: Minuetto

Sinfonía n.° 83 en So menor, “La gallina”: Allegro spiritoso

Sinfonía n.° 60 en Do mayor, “El distraído”: Finale

Las estaciones: Invierno

Sinfonía n.° 45 en Fa sostenido menor, “De los adioses”: Finale

Sinfonía n.° 90 en Do mayor: Finale

Ludwig van Beethoven

Sinfonía n.° 6 en Fa mayor, op. 68, “Pastoral”

Miércoles 4 de enero, 20:00 horas:

Parroquia Santa Isabel de Hungría (Las Catalpas 99 esquina las Violetas, Estación Central).

Jueves 5 de enero, 20:00 horas:

Parroquia Milagroso Niño Jesús de Praga (Borgoño 1047, Independencia).

Programa II

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía n. ° 40 en Sol menor, K. 550

Antonín Dvořák

Sinfonía n.° 9 en Mi menor, op. 95, “Del nuevo mundo”

Coordenadas

Martes 10 de enero, 20:00 horas:

Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Blanco Encalada 2950, Santiago Centro).

Miércoles 11 de enero, 20:00 horas:

Iglesia San Ignacio de Loyola (Padre Alonso de Ovalle 1494, Santiago Centro).

Jueves 12 de enero, 20:00 horas:

Iglesia Recoleta Franciscana (Recoleta 220, Recoleta).

Viernes 13 de enero, 20:00 horas:

Catedral Metropolitana de Santiago (Plaza de Armas, Santiago Centro).

Orquesta Filarmónica de Santiago

Director: Pedro-Pablo Prudencio