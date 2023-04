El jugador de Colo-Colo, Jordhy Thompson, fue acusado por su expareja de haberla golpeado y amenazado, esto se da luego de que a mediados de marzo se revelara un video de él agrediéndola en una discoteca.

Pese a que los fanáticos del cuadro popular pidieron su desvinculación del equipo, el plantel optó por “congelarlo” y continuar con el deportista entre sus filas, pero no en las canchas. Tras esto se revelaron nuevas acusaciones contra Thompson, quien ahora será formalizado por violencia intrafamiliar.

La pareja de Jordhy detalló en redes sociales que el futbolista: “Me pegó otra vez, con un tenedor, me apretaba los brazos, me empujaba, me pegó un combo en la cabeza y me quitó el celular”.

Esta última golpiza se habría dado luego de que Thompson la culpara de los insultos que recibió de parte de los hinchas de Universidad Católica el último fin de semana tras un partido.

“Decía que era mi culpa que le gritaran cosas, que tenía la culpa de todo, y comenzó a volverse todo en una discusión en donde me pegó otra vez”, agregó la denunciante.

¿Cómo identificar que estás en una relación peligrosa?

No obstante, el bullado caso donde se ve implicado al futbolista abre una puerta para hablar de las relaciones tóxicas que se tornan peligrosas y violentas.

La autora del libro Maldito Amor, Francisca Valenzuela, quien también es la actual jefa del departamento de Género del Ministerio de Energía y fundadora del Observatorio contra el Acoso, habló con BioBioChile sobre las relaciones tóxicas.

Respecto a por qué se repiten los patrones de relaciones tóxicas, como el de Jordhy Thompson y su pareja, quienes continuaron la relación a pesar de darse a conocer el video donde este la golpeaba en un club nocturno, Valenzuela explicó: “Vivimos en un mundo donde no tenemos educación socio afectiva. No nos enseñan cuál es la mejor manera de relacionarnos y ser más cuidadosos con nosotros mismos y con las otras personas”.

Sumado a esto, apuntó: “No se nos enseña sobre responsabilidad afectiva, sobre cuáles son los límites que una persona debería poner, en qué punto están vulnerando tus derechos cuando te vinculas con otras personas, los códigos mínimos para vivir relaciones positivas o que sean sanas“.

Se aprende por repetición, pero eso también implica una lógica de ensayo y error, dice la autora. Y son estos “errores” lo que pueden tornar una relación peligrosa.

“Las relaciones tóxicas se nutren del amor romántico nocivo, donde ‘el amor lo puede todo’, ‘por amor tenemos que aguantar’, entonces dejamos que la intensidad de esos vínculos se coma todo lo demás y se releve esta supuesta sensación de amor por sobre el amor propio, el cuidado, los límites“, detalla Valenzuela.

“Estas relaciones lo que hacen es normalizar comportamientos, los cuales buscan preservar esa relación basada en una dependencia mutua y se transforma en algo muy relevante. Ponemos el amor y esa relación sobre los derechos que hay sobre esas personas”, añade.

Sobre esto, la autora explica que se pierden valores como el respeto, empatía, compañerismo, etc. Lo que puede conllevar a situaciones de violencia, la cual puede afectar en diversas dimensiones.

“Estas relaciones están relacionadas con la violencia que se ejerce en distintos niveles: psicológica, física, económica. Hay una normalización del daño, de no cuidarse mutuamente, del autocuidado y de los derechos y salud emocional”, dice.

¿Cómo actuar ante una relación tóxica?

Con el fin de no verse enfrascado en una relación peligrosa, la autora detalla que antes se debe identificar que se está en una relación tóxica.”Hay que entender qué significa. Es una relación que vulnera tus derechos, ataca tu bienestar, tu autonomía, autoestima, que genera un daño, no es saludable“.

A esto agrega que es importante “aprender qué es una buena relación, qué valores importan relevar en una relación, la empatía, el respeto, la consideración, la igualdad, cuestionar todas las enseñanzas que hemos recibido, que nos hacen pensar que algo es romántico y hermoso y sinónimo de amor cuando en realidad no lo es“.

En uno de los videos revelados por la pareja de Thompson se escucha al futbolista de Colo-Colo decirle mediante una videollamada que regrese a su casa, pues, había salido a verse con una amiga, tras varias amenazas e insultos, la joven mostró que el deportista rompió su celular, iPad y la golpeó por negarse.

“Los celos se pueden convertir en algo muy nocivo y muy tóxico, y se nos ha enseñado que pueden tener un resto de amor. Cuestionar esos esas prácticas es el primer paso para saber cómo tengo que actuar”, explicó la autora.

Esto debe ir acompañado de “identificar los límites que tienes como persona. Esto se hace dando cuenta de cuando hacen daño, cuando se están vulnerando los derechos y creencias, y cuando algo busca ‘insegurizarme"(sic)”, dice Valenzuela.

De acuerdo a la autora, este tipo de relaciones pueden llegar a extremos como los vistos en el caso del futbolista.