El joven futbolista y una de las mayores promesas de Colo Colo, Jordhy Thompson, está una vez más en el ‘ojo del huracán’.

Recordemos que el jugador fue apartado del primer equipo del ‘Cacique’ a mediados de marzo luego que se revelara un video de él agrediendo a su -en ese entonces- novia en una discoteca.

Thompson estuvo un par de semanas fuera de disposición del entrenador Gustavo Quinteros. Sin embargo, recuperó un lugar con el paso de las días y hasta volvió a sumar minutos la semana pasada. Supuestamente, todo mientras se sometía a tratamiento psicológico por orden del conjunto ‘Popular’.

Eso sí, Thompson está una vez más en la polémica porque su expareja volvió a estampar una denuncia acusando golpes y malos tratos del deportista.

Pero, además del ámbito legal, la exnovia de Thompson se descargó en Redes Sociales y acusó haber recibido en los últimos días una nueva golpiza de parte del jugador, acompañando un crudo testimonio con imágenes de moretones y mensajes amenazantes del crack.

“Fui a hablar con Colo Colo, quedaron de pagarme el celular y el ipad que me rompió”

Camila decidió contar detalles del último incidente con Thompson, el que se habría originado, según explica, porque Thompson la culpó de los insultos que recibió de parte de los hinchas de Universidad Católica el último fin de semana.

“Decía que era mi culpa que le gritaran cosas, que tenía la culpa de todo, y comenzó a volverse todo en una discusión en donde me pegó otra vez, con un tenedor, me apretaba los brazos, me empujaba, me pegó un combo en la cabeza y me quitó el celular”, es parte del mensaje.

En esta nueva ‘funa’, la mujer también asevera que el jugador “se escapó” de la Casa Alba de Colo Colo para ir a buscarla donde una amiga y ahí agredirla. Recuerda también que el ‘Cacique’ quedó de devolverle un ipad y un celular que el jugador le rompió en el pasado, algo que no se ha concretado.

Ahora jordhy Thompson no debería ni siquiera estar en las citaciones, la primera vez se podría haber "defendido" abogando ser un caso aislado y a su inmadurez, pero me alegro que la ex(espero) haya hablado y aclarado todo…Buena promesa que acabó el solito con su carrera… pic.twitter.com/IgFFBylF7U — Damaso R. (@d_r_c_c) April 18, 2023

Una videollamada y mensajes amenazantes: “Vo vai a salir wacha CTM”

En esta nueva acusación contra Thompson, Camila también decidió sacar a luz una videollamada con Thompson.

En las imágenes se escucha al jugador, en tono amenazante, advertirle que “ándate pa la casa wacha conchetumadre”.

“¿Qué te pasa? Viene a conversar con la Javiera”, dice la mujer, a lo que Jordhy responde “muestra po a ver, muestra, ándate pa la casa”.

Por ahora Colo Colo no se ha referido a la última denuncia contra su ‘joya’ formada en Pedrero.