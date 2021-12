Corría 2019 cuando Carol Nakamura, una actriz e influencer brasileña, conoció a un niño de 9 años que se encontraba en situación de calle. El pequeño vivía en un basurero y se encontraba en una precaria situación.

La artista encontró a Wallace en una de sus muchas visitas para realizar obras sociales en la comunidad de Duque de Caxias, en Río de Janeiro, una zona con altos índices de pobreza y donde sus habitantes se dedican en la mayoría a la recolección de basura.

Allí la conexión con el niño fue casi inmediata. El pequeño enterneció a la actriz con su dulzura y dura historia de vida. A su edad jamás había ido al colegio, pero soñaba con ser veterinario.

Una nueva vida

Esa Navidad la pasaron juntos y, según ella relató, jamás olvidará la reacción que tuvo él al ver los juguetes y una casa tradicional, a la que no estaba acostumbrado. “Nos enseñó mucho, sobre todo a ser agradecidos”, reconoció ella al diario O’Globo, en declaraciones recogidas por Infobae.

“Cuando llegó a casa, abrió la ducha y preguntó: ‘¿Esta agua cae del cielo?’. Escuchar eso nos hace reflexionar que hay personas que no incluso no tienen ni algo básico. Cuando tomó un ascensor o usó una escalera mecánica, se sorprendió, pensando que era un juguete”, añadió.

“¡La primera vez que comió un pan de queso fue después de nueve años! Lo que usted llama ‘básico’ es mucho peor otras personas. Esto me hizo entender la importancia de las cosas simples, pequeñas, de ser escuchado, visa. Me enseñó a ser más agradecida y dejar de quejarme de la vida. Wallace por completo cambió mi vida”, dijo.

Después de la fiestas comenzó los trámites para adoptarlo oficialmente, cambiando para siempre la vida de ambos.

En medio del proceso, ella pidió autorización para llevarlo al colegio por primera vez, lo que también generó angustia en ella.

“Una de las cosas que más me preocupaba de Wallace era el prejuicio. Pensé: ‘¿Voy a tener que esconder a Wallace para que la gente no diga tonterías sobre él?’. Pero tomé la decisión de no hacer nunca algo así. Quiero ser natural, normal y vivir mi vida, afrontando lo que tengo que afrontar”, reconoció. De hecho, Wallace es hoy parte importante de sus redes sociales.

“Cuando la gente empezó a conocer a Wallace, la aceptación fue grande y, gracias a Dios, el cariño fue enorme. Siempre hay una o dos personas que dicen tonterías, pero creo que son personas que están sin resolver con su propia vida, personas con prejuicios que necesitan tratamiento psicológico”, aseguró.

Hoy la actriz vive feliz junto a su pareja, Wallace -ya de 11 años- y su hijo mayor de 22.