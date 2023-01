Aunque a algunos no les guste pensar mucho en la ropa que usarán en el día a día y se ponen lo primero que encuentran, lo cierto es que la moda puede ayudar no solo a vernos bien, sino a que las temperaturas no se conviertan en un problema más en el verano.

Por ejemplo, en verano hay algunas telas, tejidos, colores e incluso diseños que pueden ayudar a capear el calor, especialmente si no estás disfrutando de unos lindos días cerca del mar, laguna, rio, montaña, etc.

El calor trae asociada la transpiración corporal, que es algo fisiológico que no podemos controlar, aunque sí lo podemos sobrellevar. Además de un buen desodorante, también se recomienda utilizar prendas de colores claros y tejidos naturales que eviten que se vea una marca de sudor.

En esta época es mejor decirle adiós a las fibras sintéticas como el poliéster, nailon, acrílicos, polipiel, entre otros, por ser pesados. Por el contrario, es mejor dar la bienvenida al lino, la seda y el algodón que son realmente transpirables.

¿Y los colores?

En cuánto a los colores, los cálidos -por más lindos que se vean y estén de moda- no son la mejor recomendación, pues reflejan la luz.

En cambio, los pasteles, monocromáticos, y especialmente el blanco, siempre estarán de tu lado, pues repelen el calor, según la revista Business Insider.

Y sobre las prendas, la versatilidad es absolutamente indispensable en esta época, especialmente si hay viajes dentro de los planes.

Celeste Carreño, directora de la categoría Mujer en Dafiti, recomienda “prendas versátiles que funcionen durante todo el día, que nos sirvan desde la mañana hasta el atardecer”. Entre ellas destacan trajes de baño, sandalias, zapatillas, vestidos o camisas.

De preferencia, las prendas holgadas y que entregan comodidad al vestir son la mejor opción. Tops, pantalones, camisas y vestidos fluidos o anchos son ítems que no pueden faltar, especialmente en tonos tierra y pasteles suntuosos como papaya smoothie y apple mint.

“Estos looks se pueden potenciar con accesorios como un tote bag, un sombrero de caña, pañuelo estampado o sandalias planas. Y para las que prefieren los estilos más urbanos puede ser un jockey de su color favorito, un banano y zapatillas blancas, que también se están llevando mucho esta temporada”, recomienda Carreño para lucir a la moda y sin parecer que estás en un sauna personal.

Para los hombres los infaltables son el conjunto resort, guayaberas con estampados florales o poleras tropicales en tonos suaves y detalles artesanales, así como también pantalones cómodos de lino o en estilo fluido. A esto se le puede agregar un bucket hat o sombrero tipo pescador, unos mocasines clásicos, calzado náutico o alpargatas, que destacan por ser un calzado muy cómodo.