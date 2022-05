Dentro de los últimos años, el arte de la manicure y del nail art se han vuelto indispensables para millones de personas que, cada ciertas semanas, se entusiasman con nuevos diseños para sus uñas.

Tal como su nombre lo dice, el nail art es conocido como el “arte de las uñas”, una tendencia que tuvo sus inicios en Nueva York y que tras la pandemia ha vuelto en gloria y majestad, dando vitrina en redes sociales a múltiples estilos cada vez más artísticos, lúdicos y coloridos.

Considerando que ya nos acercamos a mitad de año, desde BioBioChile quisimos recopilar algunas de las tendencias que han destacado en plataformas virtuales como Instagram y TikTok, y que se han convertido en algunas de las triunfadoras de este 2022.

Más abajo te compartimos cinco de estos populares estilos de nail art… ¿Cuál es tu favorito?

1. Mismatched Nails

Si buscas un diseño llamativo, pero que a la vez te permita combinar tus outfits, una buena opción es la tendencia de las uñas diferentes o “Mismatched Nails”.

Existen distintas técnicas para lucir las “Mismatched Nails”, pero una de las más usadas es aquella en la que eliges una gama de colores, tomas cinco tonos distintos dentro de esa gama y pintas cada uña con uno en particular, con el objetivo de obtener un efecto degradé.

Una segunda propuesta que se utiliza muchísimo es llevar cuatro uñas de un color en específico y “romper el molde” cambiando drásticamente el color de la quinta, usualmente, la del dedo anular.

Finalmente, una tercera idea de “Mismatched Nails” que se ha vuelto tendencia es aquella en la que llevas tus uñas de colores distintos y llamativos, similares a los caramelos Skittle, llamada “Skittle Nails”.

¿Cuál de estas ideas probarías?

2. Manicure Francesa 2.0

¿Eres de las que disfrutan los diseños más clásicos?… Pues bien, te contamos que pese a que la manicure francesa es uno de los estilos de más larga data en el mundo del nail art, últimamente ha sido objeto de interesantes mejoras.

Así lo han puesto de manifiesto dos tendencias de manicure francesa que, cada vez más, se vuelven las predilectas de las clientas: la invertida y la de colores.

Como su nombre lo indica, la manicure francesa invertida es aquella que “cambia el sentido de la decoración aplicando el color cerca de la zona de la cutícula en lugar de en la punta”, explicó el medio español El Mundo.

Por su parte, la de colores se caracteriza por dejar de lado el distintivo blanco de la manicure francesa y reemplazarlo por distintos colores y/o diseños, otorgándole vida a este reconocido estilo.

A continuación, te mostramos cómo luce la manicure francesa 2.0.

3. Uñas texturadas

Sin lugar a dudas, una de las tendencias favoritas en diseños de uñas y que se han vuelto un ‘must’ este 2022 son las uñas texturadas.

Tal como su nombre sugiere, se trata de uñas con diseños envolventes, llamativos y bastante atrevidos, los cuales nos hacen pensar que las ideas de diseño, colores y texturas para lucir nuestras uñas son infinitas.

Este modelo de uñas son “toda una experiencia a la vista y al tacto, mezclando diferentes texturas que logren un resultado placentero y dimensional”, declararon desde la revista Glamour.

“Puedes jugar con el acabado mate, relieves, texturas glittery e incluso, toques con hoja de oro para ganar el intento al probar este manicure”, agregaron.

4. Uñas con “efecto mármol”

Puede que en tu próxima manicure busques algo elegante, vanguardista y que combine con todo. Si éste es el caso, una de las mejores opciones es el diseño con “efecto mármol”.

De acuerdo a Paloma Álvarez, del medio La Razón, para lograr este efecto se deben hacer “círculos concéntricos o toques de color tipo manchas de acuarela, pero irregulares y con los distintos tonos. Así conseguimos simular las vetas que tiene una piedra si la abriésemos por la mitad”.

Sin embargo, si lo que quieres es lograr un look de infarto, la recomendación es agregar al mix marmolado un toque de dorado, lo cual realzará absolutamente tu diseño.

¿Quieres ver cómo luce este estilo? Ahora te compartimos algunas fotos con el “efecto mármol”.

5. Uñas “Mixed Prints”

¿Piensas que ya lo has visto todo en cuanto a diseños de uñas se refiere? Si no te has subido al carro de las “Mixed Print Nails” entonces aún falta mucho por explorar.

Y es que, si nos ponemos a analizar, este tipo de diseño de uñas sin duda otorga muchísimo espacio para innovar, proponer y jugar con los colores y tiras de diseño.

De acuerdo a Glamour, las “Mixed Prints” forman parte de las tendencias “más vistas en Pinterest (y más alegres) ya que mezclan y combinan patrones, caritas felices, estampados, detalles florales y más, regalándote el diseño más original”.

Abajo te mostramos algunos modelos de “Mixed Prints” que te ayudarán a inspirarte para tu próxima visita al Nail Salon.

Consejos para cuidar tus manos y uñas

Si se trata de darle un tratamiento VIP a tus maños y uñas, sobre todo después de hacerte la manicure, la marca de cosméticos Ésika compartió una serie de consejos que te permitirán lograr este cometido.

Más abajo podrás conocer parte de sus recomendaciones expertas.