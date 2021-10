¿Tienes ojeras? No hay problema porque hoy están de moda. Nacida en Tiktok está tendencia se está tomando también las pasarelas del mundo.

Las ojeras siempre han tratado de ocultarse pues son una clara señal de cansancio. Pero hoy son una moda que nadie pensó que llegaría.

Hace algunos meses comenzó a viralizarse en TikTok una tendencia donde a través del maquillaje se crea la ilusión de bolsas bajo los ojos.

Una de las primeras en compartir un tutorial para llevarlo a cabo fue la influencer y modelo Sara Cartens. En el breve clip enseña a sus seguidores a utilizar un producto para crear unas ojeras naturales.

La instrucción es bastante simple: aplicar un poco de contorno en barra debajo de los ojos y difuminarlo para lograr un efecto más sutil.

¿Y cómo nació la moda?

Según explicó en una entrevista, decidió compartir el video porque por años ha luchado por aceptar sus propias ojeras.

“Las tengo genéticamente y siempre fueron muy intensas. El primer producto de maquillaje que usé fue el corrector de ojeras. Más tarde me di cuenta de que no hay nada de qué avergonzarme y que en realidad pueden verse muy bien, así que decidí abrazarlas e incluirlas en algunos de mis looks de maquillaje”, explicó a la revista TMRW.

Su publicación se volvió viral y muchos han replicado su idea, convirtiendo a las ojeras en una moda aceptada por la mayoría.

“Mucha gente ha luchado / todavía lucha con sus ojeras y ahora finalmente vemos la estética y la belleza en ellas”, dijo.

La moda se viralizó tanto que incluso algunas invitados a la Met Gala se unieron a ella, aunque con algunos ajustes.

La modelo Ella Emhoff llegó con un traje rojo y zapatillas a juego, junto a delicados cristales alrededor de sus ojos. Mientras que el actor Ben Platt también acentuó sus ojeras con una sola joya a cada lado.

La tendencia incluso llegó al mundo de la alta moda. Por ejemplo, en el Del Core Spring/Summer 2022 varias de las modelos lucieron ojeras con sombras tonos neón y otros colores fuertes.