Adornar tu casa e instalar el pino de Navidad y mantenerlo intacto durante las fiestas de fin de año se puede convertir en toda una odisea si tienes mascotas demasiado traviesas. No solo porque los adornos se podrían estropear, sino que también por los riesgos a los que se exponen los animales.

Decorar las casas se ha convertido en una especial tradición para millones de personas que celebran Navidad al rededor del mundo, pero que puede traer más de algún incidente si se tienen mascotas demasiado curiosas.

En las redes sociales abundan los registros de gatos, perros y otras especies donde son captados haciendo travesuras con los elaborados adornos que sus dueños ponen en distintos espacios del hogar.

Para crear un entorno seguro y no terminar con tu árbol de pascua en el suelo, Pablo Lillo, médico veterinario y académico de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, entregó a BioBioChile recomendaciones para evitar estos accidentes en casa.

¿Instinto o exceso de curiosidad?

Para muchas mascotas, explorar y conocer nuevos lugares u objetos se convierte en toda una aventura. Y aunque la solución más fácil puede ser enseñarles a “no tocar”, en la mayoría de los casos esa regla se pasa por alto.

“Las decoraciones son artículos bastante llamativos, ya sea por color o brillos. De hecho, para nosotros también, por algo nos gustan y evocan emociones”, comentó el académico.

“Los animales buscan el juego y, por lo tanto, se acercan a las decoraciones para interactuar, claramente, sin comprender que son objetos frágiles. Es un tema netamente de curiosidad para ponerlo en palabras simples”, aseveró.

Riesgos a los que se exponen las mascotas en Navidad

En la mayoría de los hogares, los animales quedan solos durante gran parte del día, lo que, sumado a la decoración navideña, podría dar paso a un accidente doméstico mucho más complejo.

Aunque a simple vista no se note, los peligros para una mascota pueden estar frente a nuestros ojos. Por ello, la decoración de la vivienda se tiene que hacer pensando en ellos. De acuerdo con el experto, los animales domésticos se exponen a riesgos muy similares a los que cualquier persona o niño.

Uno de los más peligrosos son los cables eléctricos y luces navideñas, ya que pueden ocasionar descargas eléctricas. Asimismo, los adornos hechos de cristal o plásticos que podrían lastimar a la mascota, provocando cortes o perforaciones al romperse.

“También están expuestos a la ingesta de elementos y obstruir su sistema digestivo, puesto que dentro del juego pueden llegar a descolgar un adorno y comérselo, en especial los perros”, explicó Pablo Lillo.

En el caso de los gatos, en especial los más pequeños, “tienden a subirse a los árboles y en su hábito de trepar a veces se descuelgan y se pueden enredar en las guirnaldas o juego de luces, produciendo atascamiento, cortes, irritación o incluso asfixia”, agregó el especialista.

Cómo evitar estos accidentes en casa

Para fortuna de los dueños, este tipo de situaciones son totalmente evitables si se ponen en acción algunas medidas preventivas. Además, según el experto, se debe tener en cuenta que se trata de animales curiosos que pueden tener libre movilidad en los espacios de la casa.

“La elección y tipo de decoración, principalmente del árbol, tiene que ser pensado en nuestras mascotas. Por ello, se tiene que usar elementos que no sean colgantes, ni llamativos, que no sean adhesivos al pelaje. Si se pueden evitar, serán mejor para la mascota”, comentó el médico veterinario.

Al tratarse de animales que habitan dentro del hogar, se tiene que decorar el árbol pensando en ellos, evitando adornos hechos de materiales peligrosos que puedan generar heridas o adherirse a su pelaje.

Otro aspecto preocupante son los cables, no solo porque las mascotas se pueden electrocutar, sino que también se pueden tropezar. Lo recomendable es fijarlos en al piso con cinta adhesiva.

Del mismo modo, para evitar un accidente es recomendable dejar el pino navideño fijo en un solo lugar (idealmente una esquina), anclarlo a una base firme para que no caiga y rociar repelentes naturales para alejar a los animales de dicho espacio.

Por otra parte, “es aconsejable habituar el árbol de Navidad en la casa, es decir, instalarlo dos semanas antes sin ningún adorno, esto puede ayudar a que ellos se adapten a este nuevo elemento, para que cuando lo decoren, pierda su interés”, aseveró el especialista.

“Evite que la mascota quede sola en el mismo lugar donde estarán las decoraciones y, si no se puede, que no tengan acceso a esos espacios en caso de no haber nadie en casa. En general, se trata de implementar acciones simples que podrían servir para un bebe o niño”, puntualizó Lillo.