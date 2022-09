La información y prevención es clave para no caer en fraudes de bandas criminales que roban y clonan automóviles en Chile. Por eso, aquí hay algunos consejos que te pueden resultar útiles para no ser víctima de estafas a la hora de realizar alguna compra de autos usados.

El aumento de delitos, como encerronas y de robo de vehículos en general, pueden llevar a los delincuentes a intentar vender estos autos adulterados (clonados) o por partes.

Con estos problemas, estos son algunos concejos que debes tener en cuenta antes de adquirir un medio de trasporte, para así evitar ser víctima de posibles estafas.

Robo de autos en Chile

Las encerronas y portonazos, son un verdadero dolor de cabeza para los conductores dado el aumento de estos delitos. Pero ¿cómo operan las bandas criminales dedicadas al lucrativo negocio de robo de autos?

Según Rafael Aravena, de la empresa de compra y venta, OLX Autos, “los delincuentes usan los vehículos para reducirlos y vender sus repuestos, o venderlos adulterados en el mercado nacional e internacional”.

Lo importante, de acuerdo al especialista, es estar al tanto de que existen vehículos robados y clonados circulando por las calles, más aún si está interesado en comprar un auto.

De acuerdo a lo explicado Aravena, es posible evitar caer en un fraude tomando medidas preventivas antes de realizar una transacción, sobre todo si se hace entre particulares y no en lugares establecidos que cuentan con garantías para realizar estas operaciones.

Consejos para evitar comprar o vender vehículos robados o adulterados

– Chequear Auto Seguro:

Una forma de chequear que el auto no sea robado, es entrar el portal web de Auto Seguro. En él se podrá conocer si un vehículo está o no encargado por robo, ingresando la patente del auto o su VIN o número de chasis, no se necesitan más documentos.

– Historial de revisiones técnicas:

Otra opción para averiguar la procedencia del vehículo, es obtener un informe en lugares establecidos, que además entregan el historial de revisiones técnicas, multas y las características del auto.

– Poner ojo a los “ofertones”:

Fijarse muy bien en los datos de quien ofrece los vehículos. También hay que tener claro que, si la oferta escapa mucho al valor mercado, claramente no es real y lleva directo a estafas.

– Revisar el auto y seguir los trámites regulares:

Otra acción clave es evitar entregar datos personales y transferir dinero sin ver el vehículo. Así, es ideal realizar la transacción directa en registro civil o notaría.

Antes de ejecutar cualquier operación, es importante revisar el auto con un experto que verifique los detalles técnicos que podrían venir con el vehículo.

Además, si tienes pensado comprar un auto usado, es relevante sacar el informe legal completo, que incluye el certificado de multas, los permisos pagados, revisiones técnicas al día y cantidad de dueños, más el Certificado de Anotaciones Vigentes.

También hay que proceder a una revisión mecánica, efectuada por algún experto o alguien que conozca muy bien del tema: estado de latas y frenos, caja de cambios, estado del tapiz, volante y pomo, y lo más importante, probar el vehículo, siempre manejarlo.