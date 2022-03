Bioingenieros de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, han descubierto la verdadera razón por la que de tu esponja cocina es una mejor incubadora de diversas comunidades bacterianas que una placa de Petri de laboratorio, según un estudio publicado en la revista Nature Chemical Biology.

Aunque muchos crean que el culpable directo de esta cornucopia de microbios que pululan son solo los restos de comida atrapados en él, los investigadores estadounidenses descubieron que la propia estructura de la esponja común facilita y desempeña un papel importante en la multiplicación de los microbios.

En una serie de experimentos, observaron cómo la complejidad y el tamaño del entorno estructural que rodea a las colonias de microbios afectan a la dinámica de su población, en específico, el crecimiento de diferentes especies de bacterias.

It's not your imagination…your kitchen sponge is disgusting. And @DukeU Professor Lingchong You has discovered an interesting reason why. Environmental structure makes it a better incubator for bacterial diversity than a laboratory Petri dish. https://t.co/TDvGnkD8b9 pic.twitter.com/ZZSjeLMbHF

— Duke Engineering (@DukeEngineering) February 17, 2022