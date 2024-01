El chileno Pedro Pascal no logró llevarse el premio a mejor actor de serie dramática en los Globos de Oro, mientras que Kieran Culkin se terminó por llevar la estatuilla.

Pascal era uno de los favoritos para llevarse la estatuilla de la versión 81 de los Globos de Oro, sin embargo, no fue suficiente.

Pedro Pascal estuvo nominado junto a grandes actores, como Kieran, Brian Cox y Gary Oldman. La lista es la siguiente:

Mejor actor Drama

Pedro Pascal — “The Last of Us” (HBO) (Ganador)

Kieran Culkin — “Succession” (HBO)

Jeremy Strong — “Succession” (HBO)

Brian Cox — “Succession” (HBO)

Gary Oldman — “Slow Horses” (Apple TV+)

Dominic West — “The Crown” (Netflix)

Durante su discurso de agradecimiento, Culkin también tuvo palabras para el chileno y le dijo “Pedro, lo siento, es mío”.

And the Golden Globe for Best Television Male Actor – Drama Series goes to… Kieran Culkin in Succession! ✨🏆 #GoldenGlobes pic.twitter.com/66NOeE2t9t

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024