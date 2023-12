Un turista italiano grabó el momento exacto en que fue atacado por un tiburón en una playa de Australia, y que provocó que terminaran por amputarle una pierna.

Se trata de Matteo Mariotti, quien utilizó su cámara para grabar lo que él creía, serían sus últimos momentos con vida.

Fue en la playa 1770 de Queensland, en Australia, cuando el pasado 8 de diciembre se internó en las aguas para bucear.

“Empecé este vídeo unos instantes después del último mordisco, quería despedirme, nunca pensé que sobreviviría a ese monstruo”, dijo el joven de 20 años en su Instagram.

También agregó que “He perdido mucha sangre y mi pierna, no sé si me la cortaran toda o se quedara por la mitad pero ya no importa”.

El joven utilizó una cámara GoPro para grabar el hecho. En el video se puede ver una gran mancha de sangre en el agua, proveniente de su pierna tras el ataque del tiburón.

Según consigna NBC News, el joven le dijo a un amigo “te ruego que me ayudes (…) sácame del agua”.

Finalmente, el joven perdió la mitad de la pierna derecha y terminó con mordeduras en la izquierda, mientras que al periódico italiano Gazzetta Di Parma, dijo que pensó que su aleta se quedó atrapada en la boca del animal.

Medios locales confirmaron que el joven se encuentra estable, sin embargo, desde el centro médico en el que se está no quisieron entregar más detalles. La página web GoFundMe ya recaudó más de 50 mil dólares para su atención médica.

Martin Kelly, supervisor de operaciones del Servicio de Ambulancias de Queensland, dijo a NBC News que las heridas del joven turista son una de las lesiones más graves que ha visto en sus 45 años trabajando, ya que una mordedura de ese tipo provoca una gran pérdida de sangre.