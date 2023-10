Como si de un round de lucha libre se tratara, Mick Moloney no dudó en enfrentarse al animal salvaje para liberar a su mascota.

“¡Deja ir a mi perro!” fue lo último que Mike Moloney, hombre australiano, le dijo a un canguro antes de lanzarse a pelear contra él para salvar a su perro de ser ahogado.

El animal salvaje tenía retenida a la mascota del sujeto entre sus musculosos brazos, muy cerca del nivel del agua, por lo que si el marsupial hubiese avanzado río adentro, el perrito habría quedado sumergido.

Moloney grabó el enfrentamiento con su celular; el que incluso fue lanzado al agua por el canguro. Afortunadamente el teléfono sobrevivió, y gracias a ello el video pudo compartirse públicamente.

El registro se ha viralizado y aparecido en varios medios internacionales, incluso en la TV. Mick relató a ABC Radio Melbourne que no dudó en intervenir al notar que el marsupial no soltaba a Hatchi, su perro.

Hombre se enfrenta a canguro en Australia para salvar a su perro

“Miré (hacia el río) y detrás de las cañas pude ver a este canguro enorme parado allí, con sus brazos realmente en el agua, mirándome fijamente”, declaró el australiano.

“Después de unos 15 segundos, Hatchi se acercó y tuvo un enfrentamiento con el canguro”, agregó Moloney, asegurando que su perro chillaba y escupía agua mientras batallaba con el animal salvaje.

En primer lugar, Mick intentó ahuyentar al gran marsupial con ruidos estruendosos, pero no dio resultado. Por ello, se metió al agua decidido a pelear con el mamífero. Antes de ir, llevó su celular para grabar lo que sucedería, sino, “nadie lo iba a creer”.

Moloney se coronó como el campeón de la pelea sin mayores golpes ni problemas. “Recuperé a mi perro, eso es lo más importante”, le dijo al medio citado.

El video, incluso, ha sido editado por diversos cibernautas, agregándole comentarios en off como en una pelea, o la música de Rocky III: Eye of the Tiger.

Mira aquí la pelea entre Mick y el canguro: