Anyel Moreno es la mujer venezolana protagonista de un emotivo viral que se expande por estos días en redes sociales. La joven, quien fue diagnosticada con cáncer linfático el año pasado, ha causado varias lágrimas a los usuarios debido a las tiernas palabras de despedida que le dedicó a su novio poco antes de morir.

A través de TikTok, Rainier Natera, su novio, publicó hace solo dos días un registro donde se puede ver a su pareja acostada en una cama de hospital, mientras él le toma la mano, a la vez que ella sostiene su teléfono para grabar el momento.

“Quiero decirle a Ray, que quede así en video, ojalá no se llegue a borrar… que te amo mucho, y aunque no estemos casados ni con anillo, siempre te voy a amar en la eternidad“, le asegura Anyel ante la atenta mirada del hombre.

“Siempre voy a estar a tu lado, viéndote, cuidándote, hasta el día en que mueras y nos toque reunirnos de nuevo”, le dice la joven con cáncer a modo de despedida, provocando las lágrimas de Ray.

“Así que no estés triste. Esto es un hasta luego. Siempre es un hasta luego. Te amo mucho Ray y te voy a extrañar muchísimo. Pensé que iba a ganar esto, pero no pude. Pensé que lo iba a ganar, te lo juro que siempre tuve mi fe, mi esperanza por ganar esto. Perdón, me tocó, me tocó a mí otra vez”, se le escucha decir a Anyel en el registro que ya suma más de 70 millones de reproducciones en la red social.

De acuerdo a lo relatado por el mismo joven, el video fue grabado el pasado 24 de febrero y un mes más tarde la venezolana falleció en el hospital a causa de la agresiva enfermedad.

Sobre sus razones para cargar el registro ahora a su red social, el hombre aseguró que se debe a que quiere contar la historia de su pareja y así recordarla.