La comunicadora se enojó porque sus audífonos no funcionaban. Tras esto comenzó a insultar a sus compañeros al aire y lanzó los aparatos. El momento se hizo viral.

Un álgido momento ocurrió durante la transmisión radial de la emisora argentina Pop FM, cuando la locutora trasandina Elizabeth Vernaci estalló en furia luego de que sus audífonos fallaran.

Fue durante el programa en vivo “La negra pop” que al comenzar la mujer se dio cuenta de que sus auriculares no funcionaban, por lo que se agachó a revisar si estaban bien conectados: “Se me rompió, tomá”, le dijo a un compañero de producción mientras le extendía los audífonos.

“Todo funciona como el ojete, dame Carlos, todo funciona como el orto”, continuó espetando insultos tras arrebatarle los auriculares a uno de sus compañeros.

Tras avisar que estaban realizando un taller de radio en vivo, la mujer volvió a probar otro par de audífonos, los que tampoco funcionaron y que terminaron con su “pasividad”.

“Che, esta poronga… los odio”, dijo antes de lanzarlos a uno de sus colegas. Después de esta arrebatada reacción, sus compañeros intentaron encontrarle unos audífonos que sí funcionaran, sin embargo, continuó espetando insultos cuando se dio cuenta de que el micrófono de uno de sus invitados estaba mal posicionado.

“Te voy a poner el micrófono a donde va. La concha de su madre chicos, la puta que los parió a cada uno de ustedes” (sic), gritó a sus compañeros de producción.

Cuando un cuarto par de auriculares llegaron, la locutora argentina estalló nuevamente: “Bueno, hasta que me arreglen el mío, yo no puedo trabajar con esta verga chicos, bueno, pero son una poronga los de la radio. No ninguno de esos son buenos”, afirmó cuando le pasaron el quinto par de audífonos, los que lanzó al piso.

Pese a que el programa es transmitido en vivo a través de Youtube, en la página oficial del programa no hay registro del momento que igualmente se viralizó en redes sociales por usuarios que lo vieron en vivo.