Eve Tilley-Coulson es una abogada estadounidense que pidió a través de TikTok que le encontraran un marido para lo que ofreció 5 mil dólares a quien le presente a su futuro esposo, sin importar cuanto dure la relación.

Junto a extracto de un podcast donde hablan de las relaciones arregladas y el motivar a los amigos a presentar a posibles parejas, la mujer estadounidense contó: “Hice esta apuesta con mi jefa hace algunos años y ahora uní a mejor amiga y su esposo, además de un par de otros amigos”, comenzó relatando sin dar muchos detalles.

“Así que decidí abrirlo al público general porque soy buena para hacerlo, la apuesta es que si me presentas a mi esposo y me caso con él te daré 5 mil dólares“, la suma que ofrece Eve equivale a poco más de 4 millones de pesos chilenos.

A lo que agrega ciertas condiciones: “No necesito estar casada con él por mucho tiempo. Puedo divorciarme en 20 años, eso no importa, pero si me presentas a un hombre con el que yo caminé al altar y me case te daré los 5 mil dólares. Mis mensajes directos están abiertos”.

La mujer no entregó mayores detalles de qué es lo que busca en una potencial pareja, sin embargo, pese a que el video parecía ser una humorada, es real: “Nunca he ido más en serio. Estoy cansada de que me digan ‘es tan fácil’. Arregla mi matrimonio”.

La app de matrimonios arreglados de Eve

El registro ya reúne casi 500 comentarios de solicitantes a cita con la Tiktoker, varios en español, no obstante, la historia de Eve dio un giro y ahora se encuentra desarrollando una aplicación para unir a casamenteros y personas que buscan contraer matrimonio.

Así, la estadounidense creó The Arrow, en ella las personas interesadas en encontrar un futuro marido o esposa ofrecen cierta cantidad de dinero y los demás usuarios compiten por encontrarle una pareja y llevarse la recompensa. Hasta ahora la aplicación se encuentra en proyecto, por lo que aún no ha sido lanzada a las tiendas de dispositivos electrónicos.