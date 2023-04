En 3 minutos y en una mochila: se trata de la sustracción de una recién nacida de tan sólo 48 horas de vida en un hospital argentino. Un caso que se viralizó y generó preocupación en la sociedad trasandina, debido a la falla de los protocolos en el lugar.

Todo se desarrolló de forma traumática para la madre y familia de la bebé, cuya foto circuló por horas en las redes sociales. Estas hicieron su magia a diferencia de las autoridades del centro hospitalario involucrado, que recibió una lluvia de críticas por lo sucedido a la vista de todos en una mañana de marzo.

El debate se instaló en Argentina y más allá de este territorio, pese a que la historia tiene un final feliz. Eso, no obstante, no ha sido impedimento para denunciar la falla en los protocolos de un lugar donde se supone que se resguardan las vidas, sobre todo, las más inocentes.

El duro despertar de una madre tras el robo de su recién nacida

El pasado 16 de marzo, una mujer dio a luz en el hospital Paroissien de La Matanza, a unas 4 horas de Buenos Aires.

En la habitación 210, Elizabeth Correa se recuperaba del parto. Su hija cumplió 48 horas de vida el sábado 18 del pasado mes. Sin embargo, una dura prueba pondría a madre e hija en dos sitios distintos, debido a una acción criminal, según reportó la cadena de noticias TN.

Cuando la joven despertó, su bebé no estaba en la cuna. Comenzó a alertar al personal de salud del referido hospital, pero nadie daba razón del paradero de la niña, cuyo nombre es Aymara.

Las cámaras del recinto hospitalario serían las que arrojarían la verdad de lo ocurrido desde la madrugada del robo de una recién nacida, en 3 minutos y en una mochila.

En 3 minutos y en una mochila: entre el crimen y la negligencia

Cuando el personal del hospital Paroissien y las autoridades revisaron las cámaras de seguridad, se toparon con dos registradas situaciones que derivaron en la sustracción de la bebé de dos días de nacida.

El material visual reveló que hubo un primer intento para robar a la niña, cerca de la 1:30 de la madrugada del pasado 18 de marzo.

Una mujer se acercó a la enfermera de guardia, para intentar llegar a la habitación 210 donde Yésica y Aymara descansaban. Sin embargo, al no acreditar parentesco, la funcionaria de salud no le permitió la entrada. La mujer se retiró.

No obstante, su plan no terminó ahí. Pasadas las 6:00 am del mismo día, regresó cuando ya se ejecutó el cambio de turno. Entonces, al cruzar un breve diálogo con la nueva guardia, esta la deja entrar, sin tomar datos de su registro.

En menos de 3 minutos y en una mochila que portaba desde su primer intento, puede observarse cómo la mujer, vestida de ropa oscura deportiva, sale de la habitación, ahora con la bebé dentro del bolso en su espalda.

La aparición de la bebé en una iglesia

La desesperación de una madre pronto llegó a los medios de comunicación trasandinos. La noticia del robo de una bebé se hizo viral, con el agravante de que ocurrió en un hospital donde, se supone, las medidas de seguridad son extremas para resguardar a los pacientes.

Sin embargo, no pasaría mucho rato para que Jésica Correa, tia de la menor, recibiera una llamada clave sobre el presunto paradero de su sobrina. Un hombre, quien no se identificó, le dio unas coordenadas para que buscara a su bebé. Familia y autoridades se hicieron presentes a la zona, la cual no fue detallada, pero no encontraron a Aymara.

“A mí me contactó la persona que tenía a mi sobrinita. Me mandó una foto y me dijo que la bebé estaba bien, que él se la había sacado a la mujer que se la había llevado y que había sido una confusión. Para mí todo lo que me dijo fue una pantalla para tapar otro tipo de cosas que hacían”.

Sin embargo, el número sonaba deshabilitado poco después y perdieron contacto por unos minutos. Posteriormente, una mujer la contactó: “Me decía que estaba en la iglesia con un pastor. Pensábamos que nos estaban despistando todo el tiempo. Todo el tiempo me decían que una criatura estaba con el bebé y después era este chico que ahora está detenido con otras dos personas”, según Jésica.

Horas después, una alerta a la policía de La Matanza dio cuenta de un recién nacido abandonado en una iglesia de la localidad. Estaba vestido con ropa celeste y tenía una mamadera y pañales. Además de la fórmula para lactantes que se adquiere en farmacias y supermercados.

Cuando las autoridades constataron el sexo de la criatura, se dieron cuenta que era Aymara y la llevaron hasta su madre quien la reconoció de inmediato.

“Por suerte, está sanita y salva. Mi hermana (Yésica) recién bajó del auto y entró con la bebé de nuevo. Alcanzamos a darle un abrazo. Mi sobrina ya está con la mamá”, sentenció Jorge, tío de la recién nacida. La madre, Elizabeth, la esperaba con ansías en la misma habitación donde, en 3 minutos y en una mochila, fue robada.

Poco tiempo después, habló con Telefe Noticias, sobre su agónica experiencia.

Los detenidos por robar a bebé en 3 minutos y en una mochila

La desaparición de la bebé Aymara, en el partido La Matanza de la provincia de Buenos Aires, no fue prolongada. Las llamadas telefónicas fueron claves para ubicar a la niña.

Según el medio vovetucuman.com, el primer contacto provino del marido de una de las involucradas, quien al ver a la recién nacida en su casa y darse cuenta de que se trataba del caso que estaba en todos los medios de comunicación, se asustó y llamó a Yesica.

“¿Qué hiciste. Qué hiciste”? le recriminó Emanuel Alejandro Velázquez, de 21 años, a una de las autoras del robo, identificada como Milagros Ailén Rodríguez, de 18 años.

No obstante, fue Georgina Rodríguez, de 33 años, madre de la joven, la que se adjudicó toda la autoría del hecho ante un juez, luego de su captura. Eso no evitó que tanto su yerno como su hija estén procesados por el delito de sustracción de menores, según el medio asociado de BioBioChile, Perfil.

Las críticas al hospital, tras el robo de la bebé en 3 minutos y en una mochila

Luego de casi un día de separación forzosa, Elizabeth y su recién nacida, Aymara, se reencontraron en un final feliz que pudo resultar todo lo contrario.

Por lo anterior, llegó el momento de enfilar las críticas al hospital donde ocurrieron los hechos: el Paroissien.

De hecho, la tía de la bebé, es una de las más indignadas con la negligencia que permitió la sustracción de su sobrina. Habló con medios de comunicación, entre estos TN, sobre el actuar de las autoridades del recinto, una vez recuperada la niña.

“En ningún momento nos pidieron disculpas. Se había perdido la bebé y estaban como si fuese un trámite. Quizás si nos hubiesen avisado más temprano la hubiésemos encontrado más rápido. Cuando llegó la beba vinieron todos a sacarse fotos para hacer como que habían hecho un buen trabajo. Los directivos se acercaron una vez que la bebé ya había aparecido”, aseguró Yésica Correa.

Yésica destacó que los directivos del hospital dieron la cara públicamente sólo cuando apareció la niña. No hubo una especie de mea culpa por la relativa facilidad con la que Georgina Rodríguez sustrajo a la niña, salvo la enfermera que durante la madrugada le negó el acceso debido a que no mostró parentesco con madre e hija.

“En el momento en que ingresan personas al lugar, tendrían que pedirles más datos, no solamente el nombre. Tendrían que revisar las mochilas también. En la habitación de mi hermana quedó otra mamá con sus hijitos. Imaginate el miedo que les quedó. No podés estar tranquilo sabiendo que no tenés seguridad del otro lado”.

Según la joven, fue la labor de la familia y la comunidad, tras viralizada la foto de la menor, la que surtió efecto, más allá de un trabajo de las autoridades o la actuación, que considera nula, desde el hospital Paroissien.

“Todo se dio porque la foto se viralizó y los vecinos nos ayudaron. Gracias a la imagen que hizo mi novio, porque el se encargó de armarla y viralizarla. Todo el tiempo se contactaron con nosotros. Estuvimos en primera persona, yendo de lugar a lugar. Fue todo horrible. Es algo que me quiero sacar de la mente y no recordar nunca más”, reconoció la tía de la víctima, quien también habló en nombre de su hermana y madre de la bebé robada en 3 minutos y en una mochila.