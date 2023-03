Alissa Carlson Schwartz es una meteoróloga de 43 años, cuya conducción del clima es apreciada por su audiencia en la cadena CBS, público que vio cómo se desmayó en vivo, a unos instantes de iniciar su reporte.

Se trata de un suceso de los más virales en la televisión estadounidense (y más allá de esta). Todo ocurrió en California, donde la conductora se desempeña, desde 2021, para la cadena antes mencionada.

Su estado generó suma preocupación para las conductoras principales del noticiero, quienes en un inicio no se dieron cuenta del desplome de Carlson. Sin embargo, todo cambió en segundos cuando debieron mandar a pausa comercial, debido al imprevisto en directo.

Las explicaciones llegaron después, mientras los televidentes llenaron las redes sociales de la meteoróloga para indagar sobre su estado de salud. No era la primera vez que le ocurría un percance. Más adelante, detallaremos al respecto.

El pasado sábado 18 de marzo, las conductoras del noticiero de CBS, California, estaban listas y en sus respectivos puestos para reportar a su audiencia las incidencias del fin de semana.

Las figuras principales del informativo, Nichelle Medina y Rachel Kim, concluyeron su bloque noticioso para dar el pase a su compañera en el estudio, la meteoróloga y conductora del clima, Alissa Carlson Schwartz.

Más allá de las malas noticias o buenas nuevas en la pauta de la emisión, todo transcurría de forma normal, hasta que presentaron a Carlson para el segmento. Fue entonces que se desató la conmoción, replicada por varios medios a nivel internacional, entre estos Daily Mail.

Cuando sus copresentadoras conversaban entre segmento, la meteoróloga trató de mantener una sonrisa en cámara, pero esta se desvaneció poco a poco, como ella, quien comenzó a poner los ojos en blanco. Se sujetó con los codos en el escritorio, pero no pudo más y sus piernas cedieron, cayendo por debajo del escritorio. Alissa se desmayó en vivo y en directo.

🚨#WATCH: As terrifying moment happened when a CBS LA meteorologist collapsed live on air

📌#LosAngeles | #California

Terrifying moment shows when a CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning while doing a live report her co workers… pic.twitter.com/tQ9To9spDo

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 19, 2023