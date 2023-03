Los backrooms, se han transformado en una de los creepypasta más populares de los últimos años. El contenido relacionado a ellos ha acaparado la atención de los internautas, debido a su inmersividad de sus escenarios.

Backrooms: El popular creepypasta que tendrá su primera película por A24, la productora a cargo de la película más ganadora en los Premios Oscar 2023, “Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo”

El término se podría entender como “detrás de las paredes” o habitaciones de una dimensión desconocida, las cuales no tienen salida y se repiten infinitamente. Actualmente se pueden encontrar imágenes, historias e incluso videos sobre estos escenarios, los cuales han ganado popularidad en diversos foros de creepypasta.

Quienes han visto algunos backrooms, han presentado sensaciones como desesperación, aburrimiento o incluso ansiedad, ya que los escenarios se repiten y son interminables. Tanto ha llamado la atención este contenido, que incluso la productora de cine independiente A24, ha aprobado el proyecto de creación de la primera película inspirada en backrooms.

¿Qué son los backrooms?

Los backrooms son un concepto que ha ganado popularidad en la cultura de internet en los últimos años, el cual describe un espacio virtual que se siente como una dimensión alternativa, compuesta por habitaciones interminables, laberintos y escenarios repetitivos.

A menudo se describe como un lugar donde una persona se puede perder o se puede sentir perdida, sin escapatoria. Estas sensaciones lograron que se popularizaran a través de foros y redes sociales, donde los usuarios compartían imágenes y descripciones de sus experiencias en estos espacios virtuales.

Aunque los backrooms pueden parecer inofensivos, los usuarios han señalado que pueden ser peligrosos, especialmente para personas con problemas de salud mental. Algunos usuarios han informado de sentimientos de ansiedad, paranoia y desconexión de la realidad mientras navegan por los backrooms.

Estos espacios creados por la imaginación y creatividad de los internautas, han generado impacto en todo ámbito. Frente a ello, varios artistas han generado sus propios backrooms: Videos muy realistas, imágenes en escenarios desoladores y videojuegos inmersivos.

Primeros backrooms populares

Aunque no existe una fuente fiable sobre el origen de este fenómeno, durante la década del 2010 iniciaron los primeros registros de los backrooms en internet. Un ejemplo claro fue la publicación realizada en 4chan, donde un usuario solicitó que compartieran imágenes que se sintieran “fuera de sí” junto una fotografía de una habitación que sería la imagen de referencia de este creepypasta.

Incluso, durante el año pasado se estrenó el videojuego The Backrooms: The Last Tape, el cual se inspirada en este creepypasta. Allí se pueden apreciar diversos escenarios realistas, manteniendo la idea de las habitaciones amarillas, donde el personaje en primera persona, debe descifrar el misterio para escapar vivo del lugar.

El backrooms más popular lo creó el usuario @kanepixels en Youtube, publicado el 7 de enero del 2022. Allí un grupo de jóvenes se muestran grabando una escena en la calle, pero el joven de la cámara cae y entra a un espacio abierto lleno espacios desolados y abiertos.

El video alcanzó un total de 46 millones de reproducciones, llamando la atención por su realismo y la calidad del video, generando muchas opiniones positivas en la comunidad.

Del creepypasta al cine

Tras el impacto del video de Kane Parsons (@kanepixels), el joven de 17 años quien creó el video “The Backrooms (Found Footage)”, la productora A24 quiso apoyar este idea, con la finalidad de transformarla en una película.

El proyecto liderado por A24 y Atomic Monster, la productora de James Wan, ya iniciaron el proceso de escritura del guion, el cual está a cargo de Roberto Patino, según la noticia exclusiva de Deadline.

“The Backrooms”, el cual es el nombre tentativo del proyecto, iniciará su etapa de producción durante el verano estadounidense, ya que su director se encuentra finalizando sus estudios, por lo que tendrá que realizar su trabajo como director durante sus vacaciones de verano.

Vale destacar, que además de producir la exitosa película “Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo”, la más galardonada de los Oscar 2023, A24 es responsable de otros títulos reconocidos y también ganadores de premios de la Academia, como “The Whale”, “El Faro”, “Lady Bird”, “Midsommar” o “Moonligh”