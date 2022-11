El concepto “Creepypastas” surgió por el año 2006 en la plataforma 4chan, un sitio web de tipo tablero de imágenes que es conocido como uno de los más polémicos por tener pocas restricciones de contenidos y permitir usuarios desde los 4 años.

De allí, han salido varias historias curiosas que en sus inicios no tenían certeza de si fueron reales o no. “Creepy”, se traduce en del inglés como tenebroso y “paste” como pegar, por la acción de copiar y pegar un texto. Ambos términos se unieron debido a la rápida difusión de estas historias en internet.

El estilo es similar al de las “leyendas urbanas” y tienen distintos formatos, algunos pueden ser solo imágenes, videos o incluso un videojuego, que en estos casos estarían “malditos”.

Así también historias terroríficas detrás de series o personajes famosos, hasta episodios perdidos que pasaron en TV supuestamente a altas horas de la noche.

Y así como comenzaron se mantuvieron en el tiempo, evolucionaron y perduraron hasta hoy. En un inicio existió un número reducido de creepypastas populares que podría decirse sentaron las bases para los próximos, aunque al día de hoy las nuevas historias han cambiado en formas y conceptos.

Tras viralizarse en 4chan, estas leyendas también salieron a la superficie de redes sociales en forma de links y post virales que pillaron a más de uno desprevenido. Estos son algunos de los más famosos hasta ahora, entre 2006 y 2022.

Slender Man (“Hombre Delgado”, en español), según las historias, es un ente sobrenatural que se describe como un hombre vestido de traje, alto, delgado, de brazos largos, sin rostro y con largos tentáculos que salen de su espalda en ocasiones.

La historia se originó en 4chan luego de que un grupo de usuarios iniciara una convocatoria en 2009 para editar fotografías y agregarles algún ente paranormal. Fue así como un usuario creó a Slender Man, situándolo en fotos que fueron tomadas en 1926 a grupos de niños y acompañando de historias sobre desapariciones masivas.

Es por esto que inicialmente se contaba en internet que Slender Man buscaba a niños que finalmente terminaban desaparecidos. Sin embargo, con el tiempo la leyenda se tergiversó y otros usuarios contribuyeron a la historia, agregando características nuevas al personaje.

A partir de allí se viralizaron post de supuestas apariciones, donde los usuarios añadían que después de verlo presentaban síntomas como paranoia, delirios y pesadillas. Además, se le asoció al bosque y se le agregó la habilidad de teletransportarse.

Con el tiempo y popularidad, esta historia incluso inspiró web series y videojuegos. Uno de los más populares fue Slender Man: The Eight Pages (2012), que fue contenido de varios youtubers de la época que iniciaban en el mundo gamer.

El videojuego contaba una historia de una persona en el bosque que debía encontrar notas que el ente dejaba mientras era asechado por él. Para sobrevivir debía encontrar los 8 objetivos antes de ser atrapado.

Este podría ser el creepypasta más famosos de internet, puesto que también ha sido material para películas en Hollywood, como Slender Man, en 2018, protagonizada por Joey King y Javier Botet como el personaje.

Así mismo esta historia ha sobrepasado límites, inspirando incluso casos reales realizados por personas que le rendían culto. En 2014, por ejemplo se registraron 2 casos de menores de edad que intentaron asesinar a amigos o familiares porque supuestamente Slender Man se los había pedido.

There’s a (slender)man in our yard. Happy Halloween from me and this gangly feller.#slenderman #diy pic.twitter.com/HKdLPUcqx8

— Mandy (@intinylines) October 21, 2022