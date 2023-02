En la actualidad, cuando escuchamos una canción que nos gusta por su melodía o letra, tenemos las herramientas a mano para descubrir tanto como su título o el intérprete de la canción.

Pero existe un caso que se diferencia de esta realidad, ya que en la época de las radios y sus diales AM y FM, era un poco más complejo descubrir la identidad de la canción, o no ser que el mismo animador del programa nombrara la canción.

El caso de esta canción, la que se grabó durante las transmisiones de una radio pública alemana, llevaría a un “hoyo de conejo” lleno de teorías y pistas por todo el mundo, donde varios melómanos han seguido el tema de “La canción más misteriosa del internet”, también conocida como “Blind the Wind” o “Like the Wind”.

El inicio de la leyenda de “la canción más misteriosa del internet”

La canción que se grabó durante una de las transmisiones de la estación radial Norddeutscher Rundfunk (NDR), ha sido uno de los misterios más grandes para muchos amantes de la música. La melodiosa pieza musical, mezcla un ritmo rígido, voces monótonas, con un estilo synth-pop que la caracteriza.

Según un artículo publicado por Rolling Stone durante el 2019, un hombre llamado Darius S., comentó al medio que cuando joven era un gran fanático de la música en su pueblo en Wilhelmshaven, en la costa norte de Alemania.

Entre 1982 y 1984, el joven grababa diferentes canciones desde una casetera. Los orígenes variaban de programa y estación radial, pero escuchaba regularmente el programa Musik für junge Leute (“Música para jóvenes”), pero lo que recuerda muy bien, era que esa vez no grabó el anunció o introducción del DJ con la identificación de la canción.

“Creo que no escuché el anuncio. Tal vez lo escuché parcialmente y olvidé el nombre del artista. Todo es posible”, explicó Darius en el artículo.

Combinando las fechas de lanzamiento de otras canciones grabadas en sus cassetes y que el equipo de radio donde grabó la canción fue manufacturado en 1984, es casi seguro que la grabación fue durante ese año.

Compartiendo la duda

En 2007, Lydia H. (hermana de Darius), quiso averiguar más sobre esta canción, ya que internet no le entregaba resultados sobre la letra de la canción.

Por eso, decidió grabar un pequeño extracto de un minuto y segundos de la canción (para evitar el copyright), y publicarlo en un sitio alemán devoto de synth-pop de los ochentas y en un portal de Canadá llamado spiritofradio.co.

Sin obtener pistas o pruebas del origen de la canción, el corto extracto fue compartido en otros sitios de música, llamando la atención de otros fanáticos. Ya en 2019, un joven brasileño llamado Gabriel da Silva Vieira, también se interesó en la canción, dando inició a una búsqueda intensa si encontraba algo relevante.

Gabriel publicó el mismo extracto que Lydia dejó hace un par de años atrás en YouTube y otras comunidades relacionadas a la música en Reddit y eventualmente fundó el subreddit r/TheMysteriousSong.

Fenómeno viral

La curiosidad tras esta canción con guitarras, sintetizadores y una letra todavía no confirmada, captó la atención de varios youtubers. Así fue como la canción tuvo su episodio en “Tales from the Internet” en el canal de Justin Wang. Luego, el venezolano DrossRotzank, subió un video incluyendo la canción en una de sus listas, alcanzando más de 4 millones de reproducciones.

En Reddit, el usuario u/johnnymetoo publicó la versión completa de la canción con una duración casi de 3 minutos, el cual fue obtenido de un link que publicó Lydia para un usuario que le había solicitado la canción completa por interno.

Tanto en esta red social como en Discord, comenzaron a publicarse diversas teorías, posible información sobre la canción y diferentes formas de diagnósticos de la canción. Incluso, muchos usuarios apuntaron que fue utilizado un sintetizador Yamaha DX7 en la canción.

Durante la masificación de esta búsqueda, se logró contactar a Paul Baskerville, uno de los animadores del programa de radio Musik Für Junge Leute, además de GEMA, una organización alemana, quienes han estado apoyando la investigación. Baskerville, comentó que no recuerda haber reproducido la canción durante su programa, y su compañero de radio que posiblemente podría haber tocado la canción, falleció hace 7 años, según comentó a Rolling Stone.

Últimas pistas

Muchas pistas falsas se han propagado, como que la canción es una toma desechada o demo de Joy Division o Depeche Mode, pero todo eso ha sido descartado. Algunos devotos de la búsqueda comentaron a Rolling Stone que se dedican de tres a cuatro horas al día en la investigación o pasan toda la noche buscando información.

La estación NDR también entregó noticias esperanzadoras, luego de encontrar 21 programas grabados en su archivo, los que están en proceso de escucha. Algo similar sucede con Holger Roloff, propietario del sello Amöbenklang, quien grabó horas de música de los programas de la NDR.

El pasado 2 de noviembre del 2021, Lydia publicó en Reddit que uno de sus hijos encontró una caja llena de casetes etiquetados en su mayoría con “Alles mögliche”, mientras renovaba su departamento. En una de las cintas, encontró una versión de mejor calidad de la canción. Aunque el casete que incluye “la canción más misteriosa del internet” era diferente a los demás, la grabación quizás se realizó del primer ejemplo obtenido desde la radio.

Descubrir quién la escribió, quién la cantó y cuando se estrenó, son las principales preguntas que se hacen quienes han tomado este misterio como un verdadero desafío. El motivo que los mantiene en esta búsqueda es descubrir a los autores y entregarles el crédito por su trabajo tras “la canción más misteriosa del internet”.