Cuando el joven de 18 años se presentó a la emergencia, tras dos días de fiebre intensa, vómitos y, por sobre todo, los ojos inyectados de sangre, los médicos supieron que se trataba de un caso de extrema urgencia.

Se trata, también, de una situación insólita, que muchas veces involucra a jóvenes que se lanzan-literalmente- a hazañas peligrosas. En este caso, no fue así, se trató de un infortunio.

Una de las situaciones a tomar en cuenta en esta historia, son las enfermedades que, en países como Chile, están erradicadas o controladas. Al menos eso se cree. No obstante, en algunas ocasiones, aparecen casos tan alarmantes para demostrarnos todo lo contrario.

Así se dio a conocer desde Países Bajos, donde una persona se vio al borde de la muerte, de la noche a la mañana, según lo publicado en el sitio arstechnica.com.

El corazón le latía rápidamente, tenía el abdomen blando, la fiebre por lo alto y los ojos inyectados de sangre, en combinación con un color amarillento.

Era un cóctel de síntomas que en tan solo 48 horas puso al adolescente al borde de la muerte, sin saberlo. Por eso, acudió a la emergencia en Países Bajos, donde puso a prueba al personal médico.

¿Cómo llegó a tanto? Fue su relato el que abrió el camino profesional para tratarlo, tras caer a un canal infestado de deposiciones y orina animal.

Al parecer perdió el equilibrio, precipitándose a las sucias aguas. No está claro si navegaba en alguna embarcación (como un kayak) o estaba en la parte superior del canal, que es ocupado por locales y extranjeros para recorrerlo a pie o en balsa.

Los análisis apresurados, no obstante, lanzaron luces, en medio de tanta infección.

