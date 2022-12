TikTok sigue sorprendiendo a sus usuarios, incluso a los que no tienen idea de que están siendo víctimas de una broma por parte de sus familiares, quienes suben sus reacciones a esta red social predilecta.

Se trata de una serie de videos que se han vuelto virales, debido al grado de respuesta de los sorprendidos con una mentira que por segundos les paraliza el corazón, de acuerdo a la simpatía -o amor- que profesan por sus ídolos.

“She is my idol” (Ella es mi ídola), dice una asustada mujer, cuando le dicen en una cena familiar que su actriz favorita murió y lo da por cierto.

Otros, simplemente rompen en llanto, o gritan alarmados, sin corroborar la información o imaginarse que puede tratarse de una broma.

Las descolocadas reacciones en TikTok: “¡Jennifer Aniston murió!”

“Amo este trend con todo mi corazón”, escribió, tras compartirlo, el usuario de TikTok @pedrotovarsnutsock. Precisamente, ese órgano tan vital, es el que se aceleró en las personas que fueron engañadas y posteriormente exhibidas en este registro viral.

En el inicio del video, se observa al pasajero de un auto, diciendo a una joven, que va de copiloto: “Zac Efron muere a los 34 años”.

La reacción de la chica fue mayor a la esperada, ya que comienza a gritar “No, no, no…” de forma descontrolada, golpeando a la vez el auto. Eso, desató la furia del conductor quien le reclama con un clásico “Come on… What the fuck”, reprendiéndola por su reacción a la falsa noticia.

La anterior, forma parte de una cadena de edición de mentiras, que muestra a los fans recibiendo como balde de agua fría el supuesto deceso de su ídolo o ídola. Tal es el caso de una madre española a quien su hija le comenta que Luis Miguel murió a los 52 años.

“No, hija. Nooo…”, exclama y se levanta, la pobre mujer, al borde del llanto. Por supuesto, que en el registro no está incluida la reacción al conocer que todo se trató de una broma.

Otra joven se mete con uno de los favoritos en casa. “Omg. Tom Cruise died at 60”, asegurándoles que, a sus 60 años, el protagonista de Top Gun pasó a mejor vida. El grito de los presentes, lo dice todo.

Ese mismo video incluye la muerte de famosas como Jennifer Aniston. De hecho, una mujer se levanta asustada al escuchar de su supuesta muerte, asegurando con pesar que se trata de su ídola.

“No mames, te lo juro que me sentí mal, eh…”

Parece que la muerte de “El Sol de México, o el engaño sobre esta, no sólo pesa en el público femenino.

Un padre de familia, quien se encontraba tranquilamente en su sofá, fue abruptamente sorprendido por una noticia inesperada que viene de su hija.

Cabe mencionar que la mayor parte de los artífices de este tipo de bromas, son jóvenes que conocen a la perfección la simpatía o veneración que sus padres, madres, u otro familiar, presentan por un famoso o famosa.

– “¡Papá: Luis Miguel muere a sus 52 años!”

– “Aaaaah. No es cierto…”

– “¡Papá: Luis Miguel muere a sus 52 años!”

– “No es cierto, Valeria (mientras revisa su celular, con semblante compungido). No me digas eso (Su hija, ríe). No mames, te lo juro que me sentí mal, eh…”

La señora en TikTok, que casi se infarta: “¡Cómo se va a morir Chayanne!”

Si bien es una época de amor y paz, es lo que menos han experimentado algunos fans de famosos cantantes, al ser blanco de la cruel broma sobre su muerte.

La usuaria de TikTok @stitchsh compartió la forma en la que le comunicó a su madre sobre la muerte del ídolo de (casi) todas las mamás de Latinoamérica: Chayanne.

Se trata de una de las más crueles actuaciones que sobresaltaron a una mujer, quien rompe en llanto por el supuesto fallecimiento del artista puertorriqueño, en un accidente aéreo.

– “Se murió el Chayanne, a los 54 años”.

– “No, no, no, no (comienza el llanto). El Chayanne es de mi edad…”

– “¿De 57?”

– “Si, es de mi edad.¿De qué murió?”

– “Se accidentó en un avión” (actuación, con voz quebrada).

– “¡Ay, no hija… No es cierto, hija. No puede ser posible…”

Sólo hasta que las risas se hicieron presentes, la sobresaltada mujer les advierte que casi se infarta con la broma.

El padre que llora porque “murió” su cantante favorito

Los mexicanos se destacan, entre otras aficiones, por venerar a la agrupación Los Tigres del Norte.

La broma que una hija le hizo a su progenitor es, sin duda, una de las más reactivas, tras comunicarle que Hernán Hernández, vocalista de este grupo, famoso por canciones como Golpes en el Corazón (También cantada a dueto con Paulina Rubio), murió en un accidente automovilístico.

El hombre se queda en silencio, tras decir que no lo creía. Pero, cuando ella aplicó una sostenida y admirable actuación a sus palabras, mostrándose segura de la mala noticia, el sujeto comienza a llorar por la supuesta partida.

Por cierto, el video es uno de los más reproducidos en TikTok.

El llanto por el vocalista de Journey en TikTok

Steve Perry es un ídolo para los menos jóvenes. Canciones como Don’t Stop Believin’, irónicamente simbolizan con tal título la forma en que una mujer recibe, por parte de su hijo, la noticia de su supuesta muerte. Incluso, los que están cerca de ella, mientras cenan, le dan el pésame, sabiendo que se trata de uno de sus favoritos.

La mujer, ni siquiera se cuestiona que podría tratarse de una broma. El intérprete tiene 73 años y, por supuesto, el corazón de su público.

“¡No! No, dime que no es verdad”, le responde la madre, mientras que su esposo, acaricia su hombro en señal de solidaridad. Acto seguido, deja sus alimentos y se lleva las manos al rostro, para tapar su inconsolable llanto.

“Lo siento, mamá”, se escucha a otra de sus hijas. Es una de las bromas que, lejos de causar gracia, genera pena por la reacción de esta fan de Perry.

“¡No. Con Felipe Avello, no!”

En Chile, también la broma se materializó contra otra madre de familia, quien estaba tranquilamente en su pieza, cuando su hija irrumpe en la misma, asegurándole que un famoso humorista chileno, penquista, había muerto.

– “Iggggg… Felipe Avello muerto a los 48 años”.

– “Mentira… Mentiroooooosa”.

– “Léelo, mamá. Está en bio bio (biobiochile.cl)”

– “Noooo”.

Acto seguido, se muestra dispuesta a corroborar la noticia, con cierto grado de incredulidad, pero afectada por la sola posibilidad.

La usuaria de TikTok, @majoalemann, explicó en una respuesta a los comentarios que prefirió no enfocar el rostro de su madre, ya que no estaba segura de hacerle esa broma. De hecho, una especie de reto (regaño), llegó poco después.

“Casi, se pone a llorar. Me dijo que no es gracioso”, tituló su video, con la reacción de su madre, a cerca de su comediante favorito en Chile.

Otra usuaria, @letras111111111, le comentó: “acepto que jueguen con la vida de todos, pero con DON FELIPE NOOOO!!”.

TikTok y la supuesta muerte de Marco Antonio Solís

No podía faltar en este trend, el ídolo mexicano de todas las madres, incluso, de millones de chilenas.

Un hijo aplicó la broma a su mamá, asegurándole que el ex vocalista de Los Bukis, pasó a mejor vida.

La mujer llegó sobresaltada hasta el living de la casa, para corroborar lo que escuchó. Luego, partió desesperada a su pieza en busca de su celular, mientras su hijo sostenía con toda seguridad la cruel mentira. La mujer lloraba, en tanto.

Este trend de TikTok, sobre la supuesta muerte de estos, causó furor y lágrimas entre los fans víctimas de dicha tendencia.

En el caso de la mayoría de usuarios, causó risas. Mientras que algunos, desde sus comentarios, no estuvieron de acuerdo con generar dolor innecesario, jugando con la vida de las personas, famosas o no.