Sin duda, este 2022 estuvo marcado por una gran cantidad de eventos noticiosos a nivel nacional e internacional. No obstante, también fue un año en que las risas no faltaron gracias a numerosos videos virales que sacaron más de alguna carcajada en Internet.

Desde escenas de dibujos animados hasta extraños lenguajes de otro mundo, se convirtieron en tendencias a través de las redes sociales a lo largo de este año. Algunos de estos virales se hicieron tan populares que la vida de sus protagonistas cambió por completo.

A continuación te dejamos la lista de los videos virales de este 2022.

Bob Esponja es una de las caricaturas más populares en todo el mundo, pero este año su fama revivió aún más gracias TikTok. “Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura… ¡¿Qué es eso?!”, fue la icónica frase del personaje animado que se viralizó a través de la red social china.

El audio procede del episodio 10 de la temporada 3 titulado Pintores Mojados. En dicho capítulo, Bob Esponja y Patricio pintan el interior de la casa de Don Cangreso, su jefe en restaurante “El Crustaceo Cascarudo”.

Este clip, de apenas siete segundo, fue usado por los internautas para mostrar situaciones insólitas o fuera de lo común.

Si de funas en Internet se trata, este año el premio al primer lugar se lo lleva el automóvil Suzuki S-presso, más conocido como “Ñuñuki”, todo por ser considerado uno de los más “feo”.

Este vehículo se convirtió en uno de los más vendidos en Chile durante el 2021, pero este año fue blanco de bromas y burlas por parte de usuarios en redes sociales, principalmente de Twitter, debido únicamente a su aspecto.

A mediados de julio, Mafe Walker, guía espiritual colombiana, se hizo viral por hablar en un extraño “idioma alienígena”. Sus videos, la tiktoker compartió su peculiar habilidad para conectarse con seres de otro planeta y expresar mensajes en este peculiar dialecto.

En una entrevista con el programa Venga la alegría del canal mexicano TV Azteca, la mujer explicó que ella es “un puente de comunicación entre lo divino y la Tierra”.

Respecto a este lenguaje, la colombiana afirmó que “se trata de ondas de sonido, frecuencias extremadamente altas que están en la Tierra”. Además, aseguró que “es una frecuencia galáctica que yo la emano en mis cuerdas vocales, pero que viene del corazón”.

La cantante española Rosalía se transformó en todo un fenómeno en la industria musical con el lanzamiento de su Motomami (2022) y la gran cantidad de hits que incluye. Uno de ellos fue Bizcochito, sencillo que se popularizó gracias a un peculiar gesto.

Fue precisamente durante la gira promocional Motomami World Tour donde la artista europea se convirtió en todo un meme gracias a unas extrañas muecas que gesticuló antes de interpretar la canción en vivo.

Su repercusión llegó a tal nivel, que incluso fue replicado por varias personas en sus redes sociales para hacer alusión, en tono de broma, a situaciones de mal gusto o poco interés.

Tras cantar a todo pulmón la canción One Kiss de la cantante Dua Lipa en un partido del equipo de futbol Liverpool, el influencer Michelle Biro se volvió viral a través de TikTok.

El conocido como “tio One Kiss” alcanzó la fama mundial en redes sociales luego que su video alentando al club deportivo se viralizada rapidamente en cuestión de horas.

A inicios de diciembre, el tiktoker británico causó sensacion en Chile tras asisitir al concierto de Harry Styles gracias a una colaboración con una marca chilena de telecomunicaciones.

La 94 edición de los Premios Óscar dejó varios ganadores y una serie de polémicas que no dejaron indiferente a nadie. Entre ellas, una de las más constroversiales fue sin duda alguna la cachetada del actor Will Smith al comediante Chris Rock en pleno escenario.

En un principio, muchos de los invitados y televidentes creyeron que todo se trataba de una broma, sin embargo, la sitión se volvió incómoda luego que Smith le gritara que dejara de hablar mal de su esposa.

Cabe mencionar que la furia del interpete de Soy leyenda se descencadenó despúes de que Rock hizo bromas respecto a la alopecia que padece su pareja, Jada Pinkett Smith.

Pese al inesperado episodio que se difundió rapidamente en las redes sociales, Will Smith obtuvo el galardón a Mejor Actor, por su papel en la película King Richard.

A mediados de agosto, el pequeño Tariq, un niño estadounidense de siete años, se volvío viral tras aparecer en una entrevista donde declaraba abiertamente su amor por el choclo. Sus palabras enternecieron a las redes sociales, a tal punto que incluso sus palabras fueron convertidas en una pegadiza canción.

La actriz e influencer ecuatoriana María José Villavicencio, conocida popularmente en TikTok como “la empresaria multimillonaria”, alcanzó la fama en diferentes países de Latinoamerica por su programa de historias reflexivas Luz María, historias de vida.

Sus producciones se conviertieron todo un fenómeno en redes sociales, donde obtuvo un gran recibimiento por parte de sus seguidores, sumando millones de reproducciones en YouTube. Fue tal su prepercución, que incluso protagonizó promos para el estreno de la tercera temporada de la serie The Umbrella Academy y asisitó a los MTV MIAW 2022.

En una entrevista con Mario Kreutzberger en su programa Reflexiones con Don Francisco, Villavicencio explicó que la escencia de sus videos “es llevar la enseñanza con una moraleja o mensaje de no discriminación (…) tratamos de enseñar a la gente a convivir con personas que no son convencionales”.

Si hablamos de virales chilenos, quien sorprendió con sus videos en TikTok fue la influencer chillaneja Marta Quilodran, conocida por sus seguirodres como la “tía Marta”.

La mujer se transformó en toda una sensación en redes sociales por su peculiar contenido, con videos donde se le ve degustando diferentes y contundentes preparaciones criollas como prietas, porotos, cazuelas, completos, entre otros.

Una de las series que marcó tendencia este 2022 es Merlina (Wednesday), la primera producción del director Tim Burton para Netflix y protagonizada por la actriz Jenna Ortega. Sin embargo, las plataformas digitales estallaron con la escena del extravante baile del personaje.

Dancing is one of my favorite things to do. Along with gravedigging, conducting autopsies, and glaring uncomfortably. pic.twitter.com/q5sHhp82Rr

— Wednesday Addams (@wednesdayaddams) November 25, 2022