Hace un par de semanas, se comenzaron a viralizar en redes sociales varios carteles de un hombre pidiendo perdón a una mujer llamada Laura, la cual había descubierto supuestamente la infidelidad de su pareja, por lo que el hombre comenzó a publicar en diferentes partes de Ciudad de México diversos mensajes en carteles publicitarios.

Esto llamo la atención de los ciudadanos mexicanos, quienes no dudaron en sacar fotos o grabar videos de los diversos anuncios como: “Laura: Me quedé en ese hotel para no manejar de noche”, “Laura: ¿Puedes desbloquearme? Necesito hablar contigo” o “Perdóname, Laura. Fui un idiota”.

Ok!! Todos merecemos una segunda oportunidad!! 😂 pic.twitter.com/y1wHrt68Vm — Laura Barrera Fortoul (@LauraBarreraF) October 20, 2022

Debido a la desconocida autoría de quién mando a realizar estos carteles publicitarios, los mensajes comenzaron a viralizarse rápidamente, incluso llegando a otros países de Latinoamérica.

Tras los desesperados mensajes del hombre, quedó la duda de a quién iban dirigidos estos anuncios: Si realmente era una pareja en conflicto por una infidelidad, un experimento social o una idea para llamar la atención de los transeúntes. La historia tras estos carteles es muy diferente a lo que la gente pensaba.

¿Quién es Laura?

El nombre de Laura se ha vuelto tendencia en redes sociales en las últimas semanas, donde varias usuarias con el mismo nombre han comentado respecto a estos mensajes, incluso haciendo referencia a la canción “Laura no está” de Nek.

Respecto a la canción, muchos mexicanos pensaron que este tipo de publicidad era realizada por el equipo de la cantante Mar Rendón, quién anunció en sus redes sociales el lanzamiento del cover de la canción del cantautor italiano.

Aunque la intérprete mexicana, su equipo y sus fanáticos utilizaron esta publicidad a su favor para popularizar su nueva canción, no anunciaron la autoría de los carteles.

Respuesta de la verdadera Laura

Tras la aparición de los mensajes, los cuales no tuvieron respuesta de su destinataria, muchas personas quedaron expectantes a una respuesta o pendientes a la aparición de Laura. Pero al paso del tiempo, comenzaron a circular nuevos mensajes diferentes a los conocidos de fondo blanco y letras negras.

“No, Javier. Esto no se arregla con una chela”, “¿Me vas a decir que era photoshop, Javier?” y “Javier: Expresarte es un derecho, pero esto no es romántico” fueron los nuevos carteles que se encontraron en las principales avenidas de la capital mexicana. Estos llamaban la atención también por lo opuesto del estilo de los primeros mensajes: Fondo negro y letras blancas.

Los usuarios salieron a comentar respecto a esta historia, ya que nunca habían estado tan pendientes de los paneles de publicidad hasta ahora. Pensaron que esta historia terminaría aquí, pero no fue así.

La verdad tras los carteles

Las teorías respecto a la disputa entre Laura y Javier no dejaron a nadie indiferente, por lo que siguieron a la espera de una respuesta por parte del hombre frente a las respuestas de Laura. Así fue como se instalaron nuevos carteles publicitarios con el siguiente mensaje: “Laura: Por favor, vamos por unas Vickys y hablamos”. Pero no fue todo, ya que fue acompañado por el siguiente mensaje publicitario: “El chisme es mejor con una Vicky bien fría”.

Así es como se reveló este tercer anuncio junto a un código de descuento para la aplicación móvil TaDa, un delivery de bebidas del Grupo Modelo.

La revelación fue realizada por la cuenta de la cerveza Vickys, quienes publicaron la imagen del último mensaje de “Laura”, junto al anunció de descuento para comprar este nuevo producto a través de la aplicación de delivery.

Aunque a algunos internautas les gustó la idea de esta llamativa “pelea” entre una pareja ante una infidelidad, hubo comentarios detractores de la campaña de marketing, quienes no les gustó este tipo de persecución ante la existencia de una real Laura.