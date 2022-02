El ambientalista peruano Richard Torres se volvió viral luego de publicar en su Instagram que había contraído matrimonio con el mar.

La unión simbólica nació a partir del derrame de petróleo que afectó a dicho país a finales de enero.

“Me casé con el herido mar, como un grito urgente de misericordia y auxilio. A un mes del criminal derramé de petróleo ¡exijo que se respete la vida del mar y sus habitantes, exijo justicia a los responsables!” dijo en sus redes sociales sobre su unión.

A pesar de ser un vínculo simbólico, Richard Torres se preocupó de tener todos los elementos de un matrimonio real.

Por ello para la ocasión vistió un traje negro e incluso llevo un velo de novia a su “amada” mar.

La ceremonia se llevó a cabo en las costas de la playa Makaha, en Miraflores, durante la cual recitó sus votos a la mar.

“Me comprometo a seguir creando conciencia, me comprometo a seguir llevando este mensaje de paz al mundo. Me comprometo a seguir defendiendo a la Mama Cocha y sus recursos marinos hasta el final de mis días”, prometió.

A lo cual agregó: “Exijo que Repsol se haga cargo por los 6.000 barriles de petróleo que han destruido un ecosistema invaluable y vital, el daño es irreversible. Ha pasado un mes y no existen soluciones sostenibles”, criticó Richard Torres.

“Nuestra denuncia también es para que todos los humanos paremos esta ola de violencia en contra de la naturaleza, pues es nuestro único hogar y tenemos que respetar y proteger con urgencia”, reflexionó.

Al finalizar la ceremonia el ambientalista peruano tuvo el emotivo gesto de lanzarse al mar.