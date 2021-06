Rosa Razuri es el nombre de la profesora de la clase de Formación Ética y Ciudadana en una escuela de secundaria en Santa Cruz, Argentina, quien se hizo viral en redes sociales luego de ser increpada por apoderados, tras afirmar que el covid-19 “no existe”.

En un video difundido ampliamente, captado en medio de una clase de Zoom por la crisis sanitaria, la docente afirma, tras comentarios de algunos apoderados, que “es una vergüenza que los padres no se formen para saber educar a sus hijos. Si a ustedes les molesta, a mí no me interesa”.

“Usted no le puede decir a mi hija que el covid no existe”, le reclama una madre. “No existe, no existe, usted está equivocada”, contesta la profesora.

Más tarde, otra madre que se identificó como Lorena Sánchez tomó la palabra para decir que “le quiero hacer saber que tengo a mi mamá que falleció hace 20 días de covid. Estamos pasando por un momento muy feo”.

La profesional, luego, lamentó el deceso y siguió con su teoría. “No se mueren de ningún covid porque el covid no existe. Yo tengo a mi hermano médico y científico que me informa. Se está muriendo la gente por neumonía (…) Le mienten, la gente se enferma de neumonía pero no las tratan de la neumonía. Las tratan del covid que no existe”, afirmó.

Según consignó el portal local Infobae, tras sus dichos la profesional fue suspendida del cargo y enfrenta un sumario administrativo.

En conversación con Radio Con Vos, según recoge el medio, la mujer más tarde continuó con su teoría afirmando que “hay un golpe de estado mundialista”.

“El objetivo es lo que se llama ‘el nuevo orden mundial’, pensado por unos cuantos que ya conocemos: George Soros, la esposa de Bill Gates, los Obama… Este es un proyecto político y religioso y en la cabeza de eso, desde el punto de vista religioso, está (Jorge) Bergoglio, el Papa”, dijo sin ningún respaldo.

Argentina, según datos de la Universidad Johns Hopkins, hasta este domingo bordea los 4 millones de contagios de covid-19 y acumula más de 80 mil muertos a causa de la enfermedad.