Un perro salchicha atacó brutalmente a una mujer en la localidad de Swansea, en Gales, Reino Unido. El can en cuestión le mordió el rostro, arrancándole una mejilla y comiéndosela frente a ella.

De acuerdo con BBC News, el incidente ocurrió cuando Kelly Allen, de 45 años, visitó a una amiga, quien tendría a la mascota. La dueña comentó, en declaraciones al medio, que el perro siempre había sido “amigable”.

Según explicó, las amigas se encontraba tomando unas copas cuando el salchicha cambió repentinamente su comportamiento y se aferró al rostro de Allen.

Las consecuencias del ataque de un perro salchicha

Según reportó el medio, la mujer, madre soltera de 2 hijos, tuvo que someterse a una cirugía plástica que duró unas 5 horas y donde le pusieron más de 40 puntos.

“Arruinó mi vida, nunca volverá a ser la misma. No puedo levantarme de la cama y he estado llorando mientras duermo, porque siento sus dientes dentro de mí”, comentó la víctima.

“Me quedé con una cicatriz espantosa en la cara. Ahora tengo que comprar maquillaje de camuflaje para personas que tienen desfiguraciones faciales; eso es algo que nunca pensé que tendría que hacer”, explicó.

Después del ataque, el perro salchicha fue sacrificado y ahora Kelly Allen está pidiendo una indemnización, puesto que se enteró de que el perro ya había atacado antes a otras personas.

Además, el incidente también le trajo problemas económicos, ya que no ha podido trabajar. “Soy madre soltera y no puedo pagar la electricidad ni el gas la mayoría de las semanas; me parece muy injusto”, dijo.