Luego de un largo debate, cerca de la medianoche de este viernes, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

La iniciativa fue despachada al Senado con 116 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones.

El nuevo organismo tiene por finalidad mejorar el control institucional de las policías y desligar al Ministerio del Interior de dicha labor. Además, se incluyen nuevas atribuciones de fiscalización en materia financiera, operativa, formativa y administrativa.

Cabe señalar que los parlamentarios introdujeron una serie de modificaciones respecto a la propuesta original. Se rechazó, por ejemplo, la creación de un seremi de Seguridad en regiones. Se descartó además que el gobierno de Interior regional quede en manos de la cuestionada figura del delegado presidencial.

Este aspecto fue cuestionado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseguró que “un ministerio de Seguridad sin expresión regional es perfectamente inútil”.

“No puede haber un Ministerio de Seguridad que no se desarrolla su gestión en el terreno, que no manda a las policías en las comunas, que no hace programas de prevención en los barrios, que no coordina estrategias de inversión de, por ejemplo, tecnología en las distintas ciudades”, indicó.

Recordemos que, también durante la jornada de este viernes, la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para Carabineros y las Fuerzas Armadas, y declaró inadmisible la indicación que devolvía a la justicia militar los casos en que uniformados cometieran delitos en el ejercicio de sus funciones.