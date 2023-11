Kimberly McCormick, una mujer estadounidense de 65 años, viajó a México a realizarse lo que debería haber sido un estiramiento de piel. Sin embargo, hoy la mujer enfrenta una terrible situación: en vez del tratamiento solicitado, le levantaron los glúteos y pusieron implantes mamarios.

“Entré en quirófano a las cuatro de la tarde. Y aparentemente no salí del quirófano hasta la 1:30 de la madrugada”, declaró McCormick a Fox 13. “Llamé a mi hija llorando, porque me desperté con un pecho enorme, que si viviera hasta los 500 años, nunca hubiera querido”, agregó la mujer.

“El levantamiento de piernas, el levantamiento de brazos, el levantamiento de senos y la abdominoplastia, todo estaba marcado y listo para funcionar“, se lamentó McCormick, consigna La Vanguardia.

Kimberly había asistido inicialmente al centro médico en Tijuana para que le quitaran 90 pulgadas de exceso de piel. ¿Por qué se operó al otro lado de la frontera? Porque tras cotizar, la adulta mayor se dio cuenta de que ir a operarse a México le salía más económico.

Además, la cirugía bariátrica que se había realizado anteriormente había sido en el mismo recinto, por ende, volvió al lugar.

Lo que no sabía era que su nuevo procedimiento quirúrgico le saldría más caro de lo que había presupuestado.

La operación de “estiramiento de piel” le costó 13.000 dólares, unos 11 millones de pesos chilenos aproximadamente, en vez de los más de 50.000 dólares (40 millones de pesos chilenos app.) que habría tenido que pagar en Estados Unidos de operarse allá.

Lamentablemente, McCormick tendrá que desembolsar hoy 75.000 dólares para arreglar el procedimiento al que fue sometida por error; alrededor de 65 millones de pesos chilenos.

