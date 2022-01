Un hombre lleva tres días viviendo con un corazón de cerdo latiendo en su pecho. La persona de 57 años recibió el trasplante el viernes tras sufrir por años de una enfermedad cardiaca potencialmente mortal.

Según consignó The New York Times, la cirugía duró ocho horas y el sujeto, llamado David Bennett, se encuentra en buenas condiciones a tres días desde la intervención en el Centro Médico de la Universidad de Maryland.

“Es su corazón: crea el pulso y crea la presión”, dijo al medio estadounidense el doctor Bartley Griffith, director del programa de trasplante cardíaco en el recinto hospitalario. “El corazón está funcionando y parece normal. Estamos emocionados, pero no sabemos lo que nos deparará el mañana, ya que esto nunca se ha hecho antes”, puntualizó quien también hizo la operación.

Una última oportunidad

Según consignó ABC News, Bennett sabía que no había garantía de que la cirugía experimental funcionara, pero al no ser elegible para recibir un trasplante humano, aseguró que no tenía otra opción que arriesgarse.

“Era morir o hacer este trasplante. Quiero vivir. Sé que es un disparo en la oscuridad, pero es mi última opción”, aseguró el paciente antes del procedimiento en un comunicado recibido por el medio.

Por su parte, en conversación con NYT Griffith aseguró que la conversación sobre el procedimiento fue “memorable” y “realmente extraña”. Según su relato, le explicó la cirugía con detalle a su paciente.

“No estaba seguro de que me entendiera”, contó. “Entonces él dijo: ‘Bueno, ¿pero diré oink?’”, recordó.

En conversación con USA Today el domingo, el hijo de Bennett aseguró que “esto es nada menos que un milagro”. “La cirugía es lo que mi papá necesitaba, y eso es lo que siento que obtuvo”, añadió.

De acuerdo al medio, el paciente ya respira por sí mismo, aunque recibe apoyo de una máquina ECMO, herramienta de apoyo respiratorio que hace aproximadamente la mitad del trabajo de bombear la sangre por todo su cuerpo.

En específico, los médicos reemplazaron el corazón de Bennett con uno de un cerdo de 1 año que fue modificado genéticamente y criado específicamente para este propósito.

¿Una nueva era de trasplantes?

Este trasplante de corazón se realizó a meses de que un grupo de cirujanos en Nueva York adhirieran con éxito el riñón de un cerdo modificado genéticamente a una persona con muerte cerebral.

Según ABC, durante la historia de la medicina muchas veces se ha intentado realizar trasplantes de animales a seres humanos, pero acaban fracasando porque los cuerpos de los pacientes rechazan rápidamente el órgano animal.

Esta vez los doctores de Maryland usaron un corazón de un cerdo que se había sometido a una edición de genes para eliminar un azúcar en sus células, responsable de ese rechazo de órganos.

Este avance en la medicina trae esperanza a cientos de miles de pacientes que esperan en la interminable lista de donantes. Los investigadores esperan que este tipo de procedimientos logren acabar con la escasez de órganos.