El pasado 12 de septiembre se confirmó el deceso del empresario Mauricio Russo, quien fuera fundador de Casaideas. El CEO dejó una carta póstuma a los empleados de aquella compañía, la cual fue revelada después de su muerte.

El documento fue revelado por La Tercera. Allí cuenta que enfrentó un extenso tratamiento contra el cáncer de páncreas, el cual no había querido comunicar.

La misiva se denomina ‘Palabras de nuestro querido Mauricio’ y cuenta cómo fue el último año de vida del empresario, tras ser diagnosticado.

Carta de Mauricio Russo

“Les escribo con profundo cariño para contarles que hace justo un año, un par de días antes de celebrar mi cumpleaños, me diagnosticaron un cáncer de mal pronóstico”, inició el relato.

“Con mucha humildad, pero con el optimismo y obstinación propios de un emprendedor, decidí dar la pelea, por mi familia, por ustedes y por mi entrañable amiga y socia Claudia (Venegas), con quien he recorrido este largo camino llenando de color y belleza el hogar de tantas personas”, siguió.

“Pero la porfía no fue suficiente para ganar la batalla y ese camino que hemos hecho juntos hoy me enfrenta a un desvío inevitable. No sé bien cuándo me toque tomarlo, pero lo recibiré con valentía y esperanza, porque soy un convencido que los desvíos solo alteran el tiempo de viaje, pero no el destino”, continuó.

“Hoy más que nunca sé que gran parte del valor que le damos a la vida es porque no somos dueños de ella. Y que, a cambio de todas las cosas lindas que nos entrega, ésta viene sin derecho a disponer. Por mi parte, siento la paz y el privilegio de haber formado juntos esta gran familia; y solo me queda agradecer y entregarme”, agregó.

“Confío en que ustedes seguirán apoyándose, respetándose y sintiéndose orgullosos de ser parte de Casaideas. ¡Yo los acompañé siempre!”, concluyó.

Hay que señalar que, actualmente, Casaideas está también presente en países como Bolivia, Perú y Colombia.

Dentro de Chile tiene emplazadas 40 sucursales y posee también un canal de ventas online.