El preso brasileño que escapó de una cárcel de Pensilvania (EEUU) a finales de agosto, Danelo Cavalcante, fue capturado este miércoles, según informó la Policía local.

Cavalcante había sido visto en las últimas horas al sur del municipio de Coventry y las fuerzas del orden habían solicitado a la población de la zona que cerrara bien sus domicilios, negocios y propiedades y llamara al 911 si lo localizaban.

La Policía de Pensilvania prevé ofrecer más detalles al respecto en una conferencia de prensa, según lo da a conocer AP.

Cavalcante fue arrestado con un amplio dispositivo de seguridad e imágenes lo mostraron esposado con las manos en la espalda.

Todo esto, antes de ser introducido en un camión policial y con ropa distinta a la que llevaba en las últimas fotografías oficiales.

El teniente coronel George Bivens de la Policía Estatal de Pensilvania había alertado este martes de que era “extremadamente peligroso” y de que pensaban que estaba armado.

Breaking: Pennsylvania escaped killer caught, manhunt concludes

Escaped Pennsylvania inmate Danelo Cavalcante is in custody. The capture ends a two week long manhunt. According to Pennsylvania police the suspect was captured around 8:25am ET. #DaneloCavalcante… pic.twitter.com/E1SdJD0Xuc

— moonbitly (@moonbitly) September 13, 2023