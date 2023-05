Daniel Cain tenía futuro en el futbol inglés. Su habilidad en el deporte rey, según su hermana, lo decía todo. El infortunio, no obstante, y la denuncia de una conducta dolosa, lo dejó postrado de la noche a la mañana.

Se trata de una situación que se gestó en una salida entre amigos y terminó en la sala de un hospital, extendiéndose por meses hasta que el canterano del Arsenal volvió a casa, pero no siendo el mismo joven vigoroso que corría en los entrenos tras el balón y su sueño de llegar a primera fila del cuadro inglés.

El proceso para Cain se está volviendo largo, costoso y complicado. Pero, como lo hacía en la cancha, se muestra dispuesto a jugarse el partido de su vida, todo por volver a ser independiente bajo un tratamiento que apunta hacia eso.

En tanto, las muestra de afecto llegan de varias partes, incluidas las del Arsenal, cuyos jugadores le hicieron llegar la camiseta del equipo autografiada. Sin embargo, el camino hacia su recuperación es complejo y necesita de fondos para lograrlo.

La noche en la que Daniel Cain casi pierde la vida

Periódicos como el británico The Independent, o el español El Mundo, replicaron recientemente las palabras de la madre y hermana de Daniel Cain, quien en la noche del 9 de junio del año 2020.

El entonces futbolista de la cantera del Arsenal, asistió a una noche de copas con unos amigos a un pub británico. Todo apuntaba a ser una noche por demás tranquila y llena de conversaciones diversas en torno al balompié y más.

Sin embargo, lo que debió acabar con todos yendo a sus casas, terminó en un hospital cercano a donde Daniel se desplomó. Antes había bebido un trago y se puso pálido, según el relato de uno de sus acompañantes.

“Su bebida fue adulterada”, aseguró su hermana a The Independent. “Era una persona saludable, un ávido futbolista”, relató Natalia Cain, agregando que una persona (no identificada) agregó una sustancia que perjudicó a su hermano. Tanto la hermana como la madre de Cain relataron a la prensa ese y otros detalles.

Desde su traslado en ambulancia hacia la clínica en la que fue atendido, pasaron 24 minutos en los que el personal médico intentó hacer latir de nuevo su corazón paralizado.

“Cuando me enteré, en automático entré en modo de mamá. Llamé a su padre que estaba en el trabajo y su hermana regresó de Essex. Alrededor de las 3 o 4 de la mañana trataron de prepararnos para el caso de que no se despertara, pero les dije que siguieran intentándolo”, aseguró su madre Tracy Cain.

El diagnóstico y pronóstico devastador para el futbolista Daniel Cain

El corazón de Daniel Cain volvió a latir, luego de casi media hora de esfuerzos del personal médico de la clínica, donde fue recibido en máximo estado de emergencia, dada su condición.

Con el pasar de las horas, los Cain recibían una de las peores noticias: sin oxígeno en su cerebro y en la médula espinal (parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hasta el cerebro), el panorama fue desalentador. Quedó en estado de coma, del cual salió a los 25 días desde su hospitalización.

“Cuando se despertó, se había quedado tetrapléjico”, aseguró su hermana Natalia. La madre del futbolista agregó que su despertar, aunque gradual, daba cuenta del daño que causó lo que también llama la adulteración de la bebida que ingirió su hijo.

“No podía hacer nada, no podía moverse; era como un recién nacido, pero los enfermeros dijeron que los estaba siguiendo con los ojos, por lo que pensaron que estaba ‘consciente’”.

Su memoria a corto plazo quedó afectada en ese momento. Pero, de su infancia, tenía ciertos recuerdos que dieron cuenta de que a largo plazo algunos de sus recuerdos de infancia estaban a salvo.

La recuperación de Cain: un proceso lento, caro pero con ímpetu

De ser un jugador ávido, tal como lo describió su hermana Natalia, Daniel Cain se volvió una persona dependiente que necesitó ser llevado al baño y alimentado, cuál bebé en sus primeras etapas de vida.

Conseguir el alta fue un proceso extenuante. Lo consiguió luego de 2 años y medio de hospitalización en cinco clínicas diferentes. Su familia, no obstante, estaba dispuesta a dar la batalla por su ser querido en una silla de ruedas.

“De nuevo, porque soy su madre, voy a aceptarlo y hacer lo que pueda, pero ha sido un gran esfuerzo. Por el covid-19, no me permitían ingresar al hospital para que los enfermeros me enseñaran diferentes cosas como levantar y manipular y, con lesiones de la médula espinal, hay cosas como el manejo del intestino y la vejiga y la piel también está muy sensible”, sostiene Tracy, quien tuvo que conocer todas las técnicas con la nueva realidad del exfutbolista.

“Fue un cambio radical en el estilo de vida”, razonó. Sin embargo, Daniel se enfrenta a otras secuelas, las de tipo psicológico después de lo ocurrido. Sufría de estrés postraumático y de una profunda depresión que está siendo tratada por profesionales de salud mental. Lo está superando.

La campaña para costear los gastos de rehabilitación

Sin duda alguna, la vida de Daniel Cain cambió en abrir y cerrar de ojos. La de su familia también, quien tuvo que mudarse a una casa más pequeña sin segundo piso y debe asumir los costos de una terapia tendiente a recuperar la independencia, o una parte de esta del excanterano del Arsenal.

En la plataforma GoFundMe, su hermana instaló una campaña de recolección de fondos para costear la rehabilitación de Daniel. La iniciativa tuvo tal acogida, que ya fueron recaudados 70 mil euros (un poco más de 61 millones de pesos chilenos).

La rehabilitación, que comenzó de lleno el pasado mes de enero, puede tardar entre 3 y 4 años con el fin de lograr que Cain recupere movilidad en sus piernas. Esto tiene un costo total de unos 130 millones de pesos chilenos. Al menos, la primera parte, ya está asegurada con la ayuda de personas altruistas.

Pese a sus problemas psicoemocionales, derivados de su situación, el corazón y disciplina de atleta de este joven, ya entró en acción, según lo que cuenta su madre: “Responde muy bien al fisio, es feliz cuando hace ejercicio”.

Su hermana, Natalia, agregó que Daniel “no se rinde. Está increíblemente eufórico y lleno de esperanza”.