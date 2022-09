Este año se cumplen 21 años desde el mayor atentado terrorista que ha vivido Estados Unidos, pero también 15 años desde que se descubrió el fraude que realizó una supuesta sobreviviente, Tania Head.

El 11 de septiembre de 2001 secuestraron 4 aviones en Estados Unidos, cada uno con un objetivo específico, estrellarse sobre edificios emblemáticos de Norteamérica.

Dos aviones impactaron las míticas Torres Gemelas de Nueva York, mientras que el tercer avión cayó en el Pentágono, el edificio del Departamento de Defensa del país.

El cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines iba en dirección a Washington, D.C. cuando los pasajeros retomaron el control, desviándolo hasta que se estrelló en la zona de Shanksville, Pensilvania.

Como resultado de los atentados en esa mañana de septiembre, murieron 2.996 personas, incluidos los pasajeros del avión y los terroristas que realizaron el ataque.

En cuanto a los sobrevivientes, se calcula que aproximadamente 16 mil lograron salir con vida de los atentados, entre ellos Tania Head, una mujer cuya historia conmocionó a todos, pero que luego fue descubierta en la mayor mentira de los atentados del 11S.

Tania Head: la “sobreviviente” del 11S

Una historia de película, esa era la historia de Tania Head, la supuesta sobreviviente del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, cuyo relato conmocionó al público que la elevó en un cargo que quizás nunca imaginó.

De acuerdo a su narrativa, Tania Head estaba en las oficinas de su trabajo en Merrill Lynch, ubicadas en el piso 78 de la Torre Sur cuando uno de los aviones secuestrados impactó el edificio.

Según rescata National Geographic, una persona que estaba en el lugar le ayudó a bajar por las escaleras de emergencia cuando intentaba escapar del edificio. En ese momento en el que se habría encontrado con un bombero que estaba moribundo y le pidió que le entregara su anillo de matrimonio a quien, probablemente, sería su viuda.

Tania estaba a punto de casarse con Dave, por lo que el pensar en que vestiría un vestido blanco el día de su matrimonio la impulsó con fuerza para salir del edificio y luego, recuperarse de las quemaduras que sufrió y le dejaron una cicatriz en el brazo derecho.

Sin embargo, su prometido, con quien se casaría en pocos días, murió en la Torre Norte. Eso no impidió que en cuanto se recuperara entregara el anillo a la viuda del bombero que vio en su escape del brutal atentado.

Tania Head, fue una de los 19 sobrevivientes que estuvieron por sobre la zona de impacto en la Torre Sur, por lo que su trágico, pero esperanzador relato, fue contado en innumerables ocasiones a amigos, periodistas y visitantes de la zona cero en Nueva York.

La verdadera historia se asoma

El relato de Tania Head comenzó a aparecer en 2003 y se convirtió pronto en uno de los más reconocibles del atentado porque ella dirigía recorridos en el Centro de Visitantes Tribute WTC para muchos de los visitantes, entre los que estaban Michael R. Bloomberg y Rudolph W. Giuliani, ex alcaldes de Nueva York y el exgobernador George E. Pataki.

Su historia también se publicó en el sitio web de la Red de Sobrevivientes del World Trade Center, una organización sin fines de lucro en la que Tania Head se presentó por primera vez en 2004 y de la que llegó a ser presidenta.

Hasta 2007 nadie se había siquiera cuestionado la historia de Tania Head, sin embargo, cuando The New York Times estaba haciendo perfiles de sobrevivientes al atentado, el redactor David W. Dunlap señaló que faltaba el testimonio de la presidenta de la Red de Sobrevivientes del WTC, quien canceló en 3 ocasiones la entrevista programada.

Las preguntas como el nombre del hombre que le entregó el anillo, a qué hospital fue trasladada o con quienes se reunió esa mañana, eran cuestionamientos que nunca se le hicieron a la licenciada de Harvard.

“Ella nunca compartió esos detalles, y no era nada que quisiéramos investigar…Sentí que era demasiado privado y doloroso para ella”, dijo a The New York Times Alison Crowther, la madre de Welles Remy Crowther, un hombre que murió el 11 de septiembre y a quien se le atribuye haber rescatado a varias personas de la torre sur, incluida, la Sra. Head.

Cuando la historia no encajó, los reporteros se lanzaron a investigar y descubrieron la verdadera historia de Tania Head.

Tania Head es Alicia Esteve

La investigación de The New York Times reveló que nunca trabajó en Merrill Lynch, tampoco obtuvo una licenciatura en Standford o Harvard y su prometido, Dave si existía, pero ni la familia ni sus cercanos reconocieron a Tania Head como su pareja.

Tampoco hubo constancia de que Tania Head hubiera estado en algún hospital de Nueva York ese día o los días posteriores, considerando que señaló haber despertado luego de 5 días.

La verdad es que el día que fueron los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, Tania Head no estaba en Estados Unidos y su nombre tampoco era ese, sino que era Alicia Esteve.

Una investigación de La Vanguardia descubrió la verdadera historia gracias a una llamada en la que les indicaron que era un fraude.

Alicia Esteve proviene de una familia reconocida por el fraude en Catalunya, es hija del empresario Francisco Esteve Corbella y hermana de Francisco Javier Esteve Head, condenados a cárcel por falsedad de documentos (fraude con pagares falsos) distribuidos por la empresa BFP de Barcelona.

La joven trabajó en Barcelona para empresa Hovisa, donde estuvo durante 3 años. Sus compañeros la describen como una mujer con ganas de ser el centro de atención y sobresalir, indicando “Era de carácter complicado y no hizo la vida fácil a nadie”.

Las fantasías de Alicia Esteve

Entre las cosas que mencionaron sus excompañeros de trabajo destaca que Alicia Esteve solía presumir la posición económica de su familia.

“Constantemente hacía ostentación de las casas que tenía y de los viajes que realizaba, así como de su posición social, de las empresas de informática de su hermano y de la ropa que le hacían a medida en Tot-Hom” acotaron en su declaración.

Presumía haber estudiado en Hardvard y Standford, así como también un novio cirujano plástico en Estados Unidos, lo que creían era una invención más de Esteve. Sí, destacan que tenía un excelente nivel de inglés, probablemente gracias a su madre, una ex tripulante de British Airways.

Una de las secuelas que había dejado el ataque a las Torres Gemelas en Alicia era una discapacidad en su brazo, sin embargo, se descubrió que fue a causa de un accidente de tránsito en el que le amputaron el brazo derecho para luego reimplantárselo.

Antes de que indicara que era una secuela de su escape en los atentados, Alicia señalaba que había sido producto de un accidente que tuvo en un auto Ferrari que conducía su novio, rescató ABC.

Marta Forn, la periodista de La Vanguardia que descubrió la historia, intentó contactar con ella sin lograrlo, aunque sí contactó a un cercano, “En su momento no pude hablar con ella, solo con su madre, que le dio un buen consejo: estar callada y desaparecer”.

Además, añadió “Luego me la crucé por la calle tras publicar la noticia. Le dije: ‘Hola, Alicia’. Y me respondió: ‘Te equivocas, no soy Alicia’“, consignó ABC.

Una extrema necesidad de llamar la atención

Una de las características que más destacaron los que conocieron a Tania Head o Alicia Esteve Head, su verdadero nombre, era su necesidad de llamar la atención.

Esa necesidad de reconocimiento la habría llevado a inventar una mentira que probablemente terminó creyendo y que magnificó sin pensar en las consecuencias.

Comenzó con su relato a través de un blog construyendo un relato de víctima que la llevó a ser parte de la Red de Supervivientes del World Trade Center recibiendo todo el cariño de la comunidad que creyó en su trágica historia, tanto que ni siquiera la cuestionó.

Es importante destacar que solo obtuvo eso, porque se comprobó que en su gestión no obtuvo ningún beneficio económico, por lo que el dinero no habría sido el móvil para que actuara de esa forma.

Alicia Esteve luego de ser descubierta

Una vez que el escándalo se supo a nivel mundial, Alicia Esteve hizo caso a su madre y desapareció totalmente.

De acuerdo a La Vanguardia, volvió a Barcelona y en 2011 obtuvo un trabajo en la empresa Inter Partner, donde comenzó nuevamente y aprovechando su perfecto inglés dio apoyo a los clientes de habla inglesa.

Para abril de 2012 se estrenó el documental “The woman who wasn’t there” (‘La mujer que no estuvo allí’), una obra dirigida por Angelo J. Guglielmo Jr.

En el documental se mostró la decepción que sostuvieron los reales sobrevivientes al enterarse de la mentira que construyó Esteve. Cuando sus empleadores vieron lo que había hecho, la despidieron.

La razón, según el medio español, “la empresa decidió despedirla al considerar que su presencia podía perjudicar la confianza de los clientes“.

Según informó, Esteve habría acusado a la empresa de insensibles al despedir a una víctima del terrorismo internacional. Esto fue lo último que se supo de Alicia Esteve o “Tania Head”.